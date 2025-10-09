Tenis
Bejlek y Radivojevic avanzan a los cuartos del Mallorca Women’s Championships
Las alemanas Noha Akugue y Mariella Thamm disputarán la final de dobles tras la retirada de Sherif/Zidansek
Solana Sierra y Andrea Lázaro jugarán este viernes sus partidos de cuartos de final en el Mallorca Country Club
Entre nubes, sol y ráfagas de viento, Sara Bejlek y Lola Radivojevic han avanzado a los cuartos de final delVanda Pharmaceuticals Mallorca Women’s Championships presented by ecotrans Group (WTA 125). El torneo ha vivido esta mañana una jornada de contrastes meteorológicos, con cambios constantes en el tiempo que han hecho que las jugadoras experimenten las cuatro estaciones en un solo partido.
En el primer encuentro en el Mallorca Country Club, la checa Sara Bejlek, quinta cabeza de serie, ha impuesto su solidez y consistencia para superar a su compatriota Aneta Kucmova por 6-2, 6-2, logrando el pase a los cuartos de final.
En el segundo partido, la joven serbia Lola Radivojevic ha mantenido su buena racha y ha vencido a la ucraniana Oleksandra Oliynykova por 6-3, 6-4. En un encuentro muy condicionado por el viento, ambas jugadoras han tenido que ajustar constantemente su saque y la dirección de sus golpes, en un duelo de gran adaptación y concentración.
En el cuadro de dobles, la jornada ha estado marcada por un desenlace inesperado: las alemanas Noma Noha Akugue y Mariella Thamm han accedido directamente a la final tras la retirada por lesión de Mayar Sherif / Tamara Zidansek. La pareja germana, que compite con invitación de la organización, buscará el título el sábado en el Mallorca Country Club, donde se enfrentarán a las checas Jesika Maleckova / Miriam Skoch, vencedoras en la otra semifinal ante Dalila Jakupovic / Nika Radisic (6-4, 6-0).
Este viernes será el turno de los cuartos de final individuales, con la participación de la primera cabeza de serie, Solana Sierra (ARG), y de la española Andrea Lázaro García, que buscarán su pase a semifinales ante un público cada vez más numeroso en Santa Ponça.
