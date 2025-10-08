Paula Barceló y María Cantero se ponen líderes en el Mundial de 49erFX

La mallorquina Paula Barceló, formando equipo con María Cantero, y la también pareja española Diego Botín y Florian Trittel lideran el Mundial de 49erFX y 49er, respectivamente, tras la primera jornada disputada este martes en las aguas de Cagliari (Italia).

Barceló y Cantero completaron tres mangas de las series clasificatorias, con la flota dividida en dos grupos y condiciones suaves de viento, de 5 a 10 nudos de intensidad.

Se estrenaron con un quinto puesto en la primera manga, firmando luego un segundo y un primero. Con estos parciales, las españolas se colocan al frente de la tabla, con cuatro puntos de ventaja sobre sus inmediatas perseguidoras, las francesas Mathilde Lovadina y Lou Berthomieu, y siete sobre las terceras, las canadienses Georgia y Antonia Lewin-Lafrance.

"Estamos muy contentas con esta primera jornada. Ha sido un día complicado pero teníamos buena velocidad y hemos sabido leer bien el campo de regatas. Sabemos que es el primer día, que todavía queda mucho campeonato por delante, así que es un buen paso pero hay que seguir!", señaló Paula Barceló a la RFEV.

La tripulación formada por Patricia Suárez (RCN Vigo) y Melania Henke (RCNP) firmó un decimocuarto, un sexto y un segundo puestos, para situarse en la undécima posición de una tabla muy compacta, a solo dos puntos de las quintas clasificadas. Las canarias Alicia Fras y Elena Barrio (RCN Gran Canaria) marchan decimosextas, con un cuarto, un decimocuarto y un decimotercer puestos en su casillero.

Por su parte, Botín y Trittel, campeones en los Juegos Olímpicos de París 2024, lograron un segundo, un primero y un séptimo puestos en los parciales de la jornada inaugural, según informó la Real Federación Española de Vela (RFEV).

Tras la disputa de tres pruebas con vientos ligeros y medios, de entre ocho y 12 nudos de intensidad, los españoles son los primeros líderes del campeonato empatados a puntos con los defensores del título mundial, los franceses Erwan Fischer y Clément Pequin, mientras que los suecos Marius Westerlind y Olle Aronsson son terceros, con solo dos puntos más.

Los jóvenes del equipo 2032 Pol y Alex Marsans (CN Arenys de Mar) se estrenaron en la cita mundialista como los segundos mejores españoles, en la vigésima quinta plaza, mientras que Conrad Konitzer (CN Arenal) y Antonio Torrado (RCN Torrevieja) fueron los trigésimo segundos.

Los actuales campeones de Europa Martín y Jaime Wizner (RCN de Vigo) no tuvieron una buena jornada y se sitúan en el trigésimo séptimo lugar. El Mundial de 49er y 49er FX continuará este miércoles en Poetto Beach con tres nuevas mangas programadas. EFE