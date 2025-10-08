Cristiano Ronaldo se convierte en el primer futbolista billonario

Desde hace varios años, Cristiano Ronaldo, más allá de ser uno de los mejores jugadores de la historia, ha transformado su nombre en una marca global que trasciende el deporte, transmitiendo una imagen de excelencia y de éxito en cada faceta de su vida. Después de dejar Europa en diciembre de 2022 para emprender una nueva aventura en Arabia llena de lujos y acuerdos económicos inigualables, el astro portugués ha conseguido un nuevo hito extradeportivo: según Bloomberg, alcanzó una fortuna personal que supera los mil millones de euros.

La catapultación a esa cifra histórica se debe al nuevo contrato con el Al-Nassr hasta 2027. A sus 42 años cuando lo cumpla, se habrá embolsado medio billón más. Su sueldo anual es de 208 millones de euros, con un bono de firma inicial de 28 millones que podría subir a 44 millones si cumple el segundo año. El contrato incluye varias bonificaciones por títulos y rendimiento en el campo: 11 millones si el equipo gana la liga saudí, 5 millones más si repite la Bota de Oro por tercera vez; y por la Liga de Campeones de Asia, 8.9 millones adicionales. En cuanto al rendimiento, el contrato incluye 94.000 euros por gol y 47.000 por asistencia, un 20% más que el anterior. Además, obtendrá un 15% de participación en Al-Nassr, acuerdo parecido al de Messi en el Inter Miami una vez se retire.

Cristiano Ronaldo, con Jorge Jesus en el Al Nassr / Al Nassr

Contratos publicitarios e inversiones en empresas

Cristiano es un gran atractivo para las marcas, y a su enorme sueldo y bonificaciones proporcionadas por el Al-nassr, se le suman varios contratos publicitarios astronómicos y sus propias inversiones empresariales. El más notable es el vínculo vitalicio con Nike, además de tener su propia marca (CR7) dentro de esta. Otras marcas globales destacadas asociadas con el jugador son Armani, Herbalife, Tag Heuer y Louis Vuitton, además de tener varios acuerdos con firmas árabes y la participación en campañas promocionales de la Saudi Pro League. Cristiano también gestiona acuerdos comerciales mediante sus propias empresas como CR7 SA y CR7 Lifestyle, que colaboran con firmas de moda, tecnología, salud, hostelería y fitness.

Cristiano Ronaldo es el ejemplo exponencial del atleta moderno, que combina talento, disciplina y visión empresarial. A sus logros deportivos se le suma ahora una influencia económica que consolida su posición no solo como una leyenda del futbol, sino también como un caso de éxito financiero que ha logrado construir una marca personal multimillonaria.