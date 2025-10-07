Yvonne Cavallé-Reimers: «El dobles me está dando una segunda oportunidad en el tenis»

La mallorquina Yvonne Cavallé-Reimers (1992, Palma) tomó una decisión muy importante en su carrera tenística: dejar el individuales para centrarse en el dobles. Una determinación que le ha salido a las mil maravillas. Ha debutado en los cuatro Grand Slam y ha representado a España tanto en la United Cup como en la Copa Billie Jean King. De manera excepcional, jugó en la fase previa del cuadro de individuales del Vanda Pharmaceuticals Mallorca Women’s Championships y este martes debuta en los cuartos de final del cuadro de dobles con la italiana Angelica Moratelli contra Mayar Sherif y Tamara Zidansek en el Polideportivo de Magaluf a las 13 horas.

Pregunta: Debutó en este torneo en 2016 en la fase previa de individuales. ¿Cómo ha cambiado todo?

Respuesta: Antes era un WTA 250 en hierba y ahora es un 125 en tierra batida. Siempre he jugado dobles, pero desde hace un año y medio solo juego esta modalidad. Para mí ha cambiado todo, también por lo que estoy viviendo estos últimos años. Va a ser una experiencia diferente.

¿Este es su primer año completo solo de dobles?

El año pasado comencé en enero jugando solo esta modalidad, pero fue muy complicado. Al principio de temporada todos los torneos son muy duros, así que decidí jugar UTR, que es un circuito más para ganar dinero, que no cuenta para el ranking WTA. Cuando terminé hice un poco de dinero para invertirlo en el dobles. A finales de marzo comencé solo dobles. Fue la primera vez que jugué un ITF 15K solo en esta modalidad y me encontré un poco rara.

¿Por qué dio ese paso de cambiar de modalidad?

Fueron muchas cosas, como por ejemplo la edad. A nivel físico este deporte es muy exigente y fue una de las cosas que me llevó a enfocarme a solo uno y decidí el dobles porque en los últimos dos años no me sentía disfrutando tanto en pista. Soy demasiado exigente conmigo misma y eso, a veces, me pasa factura. Entonces, quise probar con el dobles porque me gusta mucho, creo que soy una jugadora que hace mucho equipo y sentía que lo quería probar. Por eso lo decidí.

¿Es difícil cambiar el grado de exigencia?

Sí, hay que saber gestionarlo de una manera buena para que te ayude. Uno aprende a aceptar que no siempre puede estar al 100%, que está permitido fallar, perder y sentirse cansado. Pasa mucho por aceptar.

En una entrevista admitió no sentirse del todo satisfecha antes de cambiar al dobles.

Sí. Cuando tu trabajas mucho y no te llegan los resultados es frustrante. Es verdad que en dobles también lo he sentido, pero ahora siento que gracias al individual he aprendido a gestionarlo mejor, entonces sí, la frustración va a estar allí siempre para todos los tenistas y hay que saber gestionarla.

En pocos torneos ha repetido pareja.

Mi idea es encontrar una fija, pero no es fácil. Con las que he sacado resultado son chicas que se centran en el individual y, si no coincidimos en calendario, es difícil. Entonces, estoy en la búsqueda para comenzar un proyecto. Estoy la 99. Entre las 100 mejores del mundo. He llegado a estar la 70. Y uno no quiere perder eso, pero hay que valorar que es top 100 y es muy bonito. (Ayer se actualizó el ranking y cayó al puesto 102).

Ha jugado los cuatro Grand Slam este año. ¿Cómo fue vivir esa experiencia?

Es la primera vez que los he jugado todos. Antes, solo había jugado la fase previa de Wimbledon en individuales. Este año he disfrutado como cuando tenía 20 años. Estoy viviendo experiencias nuevas y muy bonitas. Y la ilusión de empezar el dobles, que parece un deporte diferente al individual, te genera una motivación diferente y estoy volviendo a disfrutarlo.

Cuando fue a Nueva York sin saber que iba a jugar el US Open, llevaba un poco de riesgo.

No podía quedarme aquí y luego ver que podía entrar. Me la jugué. Si entro bien y si no miraré el torneo. Es una inversión que hay que hacer y por suerte entré la última.

¿Cómo fue ese momento?

Solana Sierra y yo firmamos online y nos quedamos fuera. El día que comenzaba el dobles, que era jueves, firmamos en el torneo y fuimos a calentar y luego a comer. Mientras estábamos almorzando, nos llamaron de la oficina del torneo y nos dijeron que una de las chicas se retiraba y que íbamos a entrar nosotras. Nos comunciaron que fueramos a una pista después de un encuentro que llevaba más de la mitad del partido. Así que solo tuvimos un set para preparnos mental y físicamente para entrar en condiciones. Fue muy rápido, pero pude jugar que era el objetivo. Nos tocaron una de las mejores y fue duro.

Este año también jugó en dobles la United Cup y la Billie Jean King.

Sí, representé a España en el doble mixto en la United Cup. Fue una de las mejores experiencias que me ha dado el tenis. El primer día jugué con Pablo Carreño y el segundo con Sergio Martos–menorquín–. Y la verdad que estar los dos de Balears en la pista fue inolvidable… se me pone la piel de gallina solo de contarlo. A ver si este año lo podemos repetir. Luego fui a la Billie Jean King en abril en Ostrava (República Checa) y conseguimos clasificarnos a la fase final. Está siendo un año increíble.

Dejó el individual por el dobles, jugó los cuatro Grand Slam y representó a España en torneos tan importantes, es un cambio grande para usted.

Sí, el tenis me está dando una segunda oportunidad con la modalidad de dobles. Estoy pudiendo vivir todo lo que soñaba con el individual. Nunca se te pasa por la cabeza el dobles, es como que lo tienen un poco apartado y ahora me estoy dando cuenta de que me estoy divirtiendo mucho más, es una táctica diferente, es muy guay y para mí está infravalorado.

¿Por qué los entrenamientos son más divertidos?

Porque hay mucho juego. Somos más en pista. Es más entretenido o al menos yo estoy en otro momento que me enfoco más en disfrutar y pasarlo bien y eso me da el poder rendir mejor porque cuando uno está feliz fuera de la pista está feliz dentro.

«Siempre es bonito jugar en casa, nunca tenemos la oprtunidad de que nos vean familiares y amigos», dijo en la presentación del torneo.

Es diferente verte por una cámara y que no se puede apreciar todo y que puedan venir a verte en directo me hace especial ilusión. La última vez que me vieron fue en 2022 cuando gané el 25K del torneo de la Rafa Nadal Academy. Ahora siento mucha ilusión de que me vean. También me gustaría que muchas personas vengan a animar, a apoyar el tenis femenino, que hay que darle visibilidad y ayudar a las jóvenes de Mallorca. Es bueno que puedan inspirarse con jugadoras de estos niveles. Cuando era joven me motivaba inspirarme en jugadoras de mejor ranking.

¿Con qué objetivos afronta el final de temporada?

Ojalá pueda acabar el año top-100 y si me clasificara para el Open de Australia sería increíble. No quiero generar expectativas y si no lo juego está bien también. Ojalá pueda manterme en el top-100 los años que me quedan y seguir disfrutando, que creo que es lo más importante a mi edad.

¿Cuándo acaba el año?

No lo sé. Voy en base al calendario, a las sensaciones. Lo hablo con mi equipo y decidimos sobre la marcha. n