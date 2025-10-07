Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Taekwondo

Los taekwondistas de Baleares ganan el Open Ciudad de Pamplona por equipos

Han conseguido diez medallas de oro, cinco de plata y tres de bronce en el Pabellón Universitario de Navarra

Foto de familia del Open Ciudad de Pamplona.

Foto de familia del Open Ciudad de Pamplona. / FBT

Redacción Deportes

Palma

El taekwondo de Baleares está al alza en España. Han conseguido la primera posición por equipos en la XVII Edición del Open Internacional de Taekwondo Ciudad de Pamplona – Iruña en la suma de las categorías cadete, junior y absoluta tras sumar dieciocho medallas. Se celebró el sábado donde compitieron más de 900 deportistas en el Pabellón Universitario de Navarra.

Los ganadores de las diez preseas de oro fueron: Francisco Piña (Jansú), Marcos Pazos (MSS06)Nuria Quiñonero (Kumgang), Pedro García (MSS06), Antoni Pujol (Jansú), Adriana González (MSS06), Andrea León (TKD Palma), Carlos Rodríguez (MSS06), Melina González (Keon) y Joel García (MSS06).

Noticias relacionadas y más

Las cinco platas las consiguieron Iván Morgan (Jansú), Lucía Troyano (MSS06), Lluisa Garcies (Jansú), Alba Pulgarín (Sungdo) y Paula Pardo(Jansú), mientras que los bronces fueron para Héctor Sánchez (TKD Palma), Joan Raya (Jansú) y Brais Pose (Jansú).

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

Tracking Pixel Contents