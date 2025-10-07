Los taekwondistas de Baleares ganan el Open Ciudad de Pamplona por equipos

El taekwondo de Baleares está al alza en España. Han conseguido la primera posición por equipos en la XVII Edición del Open Internacional de Taekwondo Ciudad de Pamplona – Iruña en la suma de las categorías cadete, junior y absoluta tras sumar dieciocho medallas. Se celebró el sábado donde compitieron más de 900 deportistas en el Pabellón Universitario de Navarra.

Los ganadores de las diez preseas de oro fueron: Francisco Piña (Jansú), Marcos Pazos (MSS06)Nuria Quiñonero (Kumgang), Pedro García (MSS06), Antoni Pujol (Jansú), Adriana González (MSS06), Andrea León (TKD Palma), Carlos Rodríguez (MSS06), Melina González (Keon) y Joel García (MSS06).

Las cinco platas las consiguieron Iván Morgan (Jansú), Lucía Troyano (MSS06), Lluisa Garcies (Jansú), Alba Pulgarín (Sungdo) y Paula Pardo(Jansú), mientras que los bronces fueron para Héctor Sánchez (TKD Palma), Joan Raya (Jansú) y Brais Pose (Jansú).