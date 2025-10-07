Fútbol. Copa del Rey
Sant Jordi y Constància en la Copa del Rey: un premio al trabajo de años
Niños con permiso para saltarse el colegio y asistir al sorteo, rivalidades históricas evitadas, emoción por ver al equipo de su pueblo junto a Primeras... la Copa del Rey del solo acaba de empezar
Cuando al reloj ayer apenas le faltaban unos pocos minutos para que marcasen las 13 horas, la emoción y los nervios estaban a flor de piel tanto en el bar del campo de fútbol de Sant Jordi como en la sala pequeña del Teatre Principal de Inca. No era para menos: los equipos de ambas localidades eran uno de los 116 presentes en el sorteo de la Copa del Rey. Un hito histórico para los palmesanos y un déjà vu para los inquers, que vivieron su etapa dorada en los años sesenta en Segunda División.
Los primeros ya sabían que se enfrentarían, por los criterios de proximidad geográfica, a un equipo de la máxima categoría. «No queremos al Mallorca. Preferimos a Osasuna o, en su defecto, al Espanyol», afirmaban en un bar que rozaba el límite de su capacidad y en el que se mezclaban jugadores, aficionados, vecinos y niños y niñas con un permiso expreso de sus padres para seguir el sorteo en directo y perderse alguna que otra hora de colegio.
La bola que emparejó al Mallorca con el Sant Just fue celebrada como si de un gol se tratara y, cuando salió la del Sant Jordi, se contuvo la respiración entre los más de 70 asistentes. Fueron unos instantes de nervios y tensión hasta escuchar el nombre deseado: «Club Atlético Osasuna».
Ya está. Se descorchó una botella de champán en el techo del bar y se desató la alegría. Saltos, ilusión y euforia, aunque hubo un detalle: «Ahora me toca pintar el techo del bar», contó Hernán, uno de los propietarios, entre risas. Para la ocasión, invitaron a todo con una barra libre más que justificada: «No quiero hacer cuentas. Vale la pena. La fiesta está pagada».
A casi 40 kilómetros de allí, en el interior del emblemático Teatre Principal de Inca, los más de medio centenar de asistentes ‘lamentaban’ no haber tenido la fortuna de que al Constància le hubiese tocado Osasuna, el gran preferido por la mayoría. Como dejaron claro, sin embargo, evitar al Mallorca ya era un gran premio.
Enfrentarse a un Primera no iba a ser tan sencillo y dependían de la suerte, pero nadie se lo quería perder. Miquel Solé y Bernardí Palou, componentes del Constància en la década de los 60, que compitió en Segunda División y que se enfrentó al Mallorca, fueron los primeros en llegar. «Nos va bien cualquier rival, podemos dar la sorpresa», afirmaron. Virgilio Moreno, alcalde de Inca, o Martí Llull, socio más antiguo de la entidad, tampoco fallaron a la cita.
El silencio que reinó durante el sorteo desapareció en el momento en el que salió la bola del Constància. Y con Isi Palazón, jugador del Rayo, como mano inocente, el destino deparó que será el Girona quien visitará Inca. «Podemos ganar», se escuchó. Constància y Sant Jordi no parten como favoritos. Ni mucho menos. Pero contarán con la ilusión de dos pueblos que quieren que sus equipos hagan historia.
