Primera derrota de la temporada para el Palma Futsal

El Illes Balears Palma Futsal encajó la primera derrota de la temporada al caer en la pista de Osasuna Magna (4-3) en un duelo en el que los locales remontaron en los últimos minutos. En una disputada primera mitad, Linhares desde los diez metros inutilizó el gol de Lucão que había avanzado a los de Antonio Vadillo. El gol de Mateus Maia y otro en propia puerta de la defensa navarra adelantaron al Palma a falta de nueve minutos del final.

El conjunto palmesano visitaba Anaitasuna para enfrentarse al Osasuna Magna en el primer compromiso a domicilio de la semana. Rivillos se apuntaba la primera ocasión del partido. Zurdazo lejano que no sorprendió a Asier Llamas. En una de sus incorporaciones, Dennis no estuvo acertado en el pase. Pachu interceptó, resolvió el dos contra uno asistiendo a Ion Cerviño y éste anotó el 1-0 al segundo palo.

El gol navarro avivó al Illes Balears Palma Futsal. Asier se vió obligado a lucirse para desviar los disparos de Ernesto y Rivillos. En la siguiente jugada, la intentona de Machado terminó estrellándose en el palo. Lucão también probó suerte pero su ocasión se fue a la izquierda de la portería defendida por Asier Llamas. A la segunda fue la vencida. Lucão empataba el partido con un auténtico voleón tras saque de esquina. Golazo espectacular para que el ala brasileño anotara su segundo tanto como jugador pistacho.

Los siguientes minutos exigieron a los colegiados: dos faltas del Illes Balears Palma Futsal y tres del Osasuna Magna. David Peña vio la primera amarilla del encuentro por una mano. A falta de tres minutos del final de la primera mitad, Charuto cometió la quinta falta del Illes Balears Palma Futsal. Josu Mendive sumó la cuarta falta navarra y Antonio Vadillo solicitaba tiempo muerto para ajustar a sus jugadores.

En el intercambio de golpes, Dennis demostró sus reflejos evitando un 2-1 que no tardaría en llegar. Charuto reincidía y cometía la sexta falta. Carlos Barrón salió a pista para defender un lanzamiento de diez metros que Linhares se encargaba de transformar. Antes de llegar al descanso, Dennis estuvo a punto de firmar el empate pero Albert Ortas desvió su lanzamiento.

La segunda mitad empezó con la misma tónica defensiva: dos minutos, dos faltas del Illes Balears Palma Futsal. Deivão y Lucão asumieron protagonismo defensivo para cortar varios ataques navarros. Y el Illes Balears Palma Futsal se encendió. Primero, Alisson se topó con la defensa navarra. Asier Llamas neutralizó una buena ocasión de Deivão. Y Mateus Maia se encargó de colocar de nuevo el empate en el marcador.

Charuto asistía al ala brasileño para que, sin apenas ángulo, batiera a Asier Llamas. En la siguiente jugada, Ernesto estuvo a punto de colocar el 2-3 pero su disparo se estrelló en el palo. Dennis volvió a demostrar sus habilidades para repeler una clara ocasión de Linhares. A falta de diez minutos del final, Alisson, Saldise, Khorsun e Ion Cerviño actualizaron el marcador de faltas: cuatro para cada equipo. La falta de Ion Cerviño provocó reacciones en el banquillo de Osasuna Magna. Resueltas con amarilla para Cuello y Roberto Martil, ambos desde el banquillo. Lo que significó la quinta falta navarra.

Ernesto se encargó de rematar la jugada (2-3). El ala brasileño ejecutó la falta y el balón se introdujo en la portería navarra tras unos rebotes entre Martil y Cuello. Lin estuvo a punto de marcar el cuarto antes de que Machado viera la amarilla y cometiera la quinta falta del Palma. Dennis y Mateus Maia se encargaron de evitar el empate navarro. Pero sería Deivão quien, a falta de tres minutos del final, terminaría introduciendo el balón en su propia portería tras un potente centro de Pachu.

Antonio Vadillo solicitaba tiempo muerto para responder con el juego de cinco. La buena presión local negó la opción al técnico jerezano. Fue el Osasuna Magna el primero en apostar por portero jugador. Y le salió bien. Pachu adelantó a los navarros a falta de 16 segundos de la conclusión del encuentro.

Antes de que sonara la bocina final, Antonio Vadillo solicitó la intervención del VIR. Pero los colegiados no apreciaron falta de la defensa local sobre Maia y dieron por concluido el encuentro (3-4), suponiendo así la primera derrota de la temporada en una pista en la que no se gana en liga regular desde la temporada 2022/23.

Mañana, miércoles, el equipo volará a Palma y el jueves volverá a los entrenamientos para preparar el enfrentamiento del sábado ante O Parrulo en Ferrol.