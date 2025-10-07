Presentada la tercera edición de 'El Salt de Tramuntana'

El Ayuntamiento de Selva ha sido este martes el escenario de la presentación de la tercera edición de la prueba cicloturista 'El Salt de Tramuntana', que se celebrará el sábado 18 de octubre. Una prueba en la que los corredores podrán elegir entre dos distancias: una de 85,6 kilómetros, que consiste en dar cuatro vueltas a un circuito cerrado con salida y llegada en Selva y ascenso al Coll de sa Batalla, y otra de 44,8 kilómetros, equivalente a dos vueltas al mismo recorrido.

Una cita en el calendario ciclista de Mallorca con la que el Ajuntament de Selva, el Govern Balear, a través de la AETIB, como proyecto financiado por los fondos del Impuesto de Turismo Sostenible, i el Consell de Mallorca, a través del Consorcio de Tramuntana Mallorca, además de la Associació de Comerciants de Selva ‘Som Tramuntana’ quieren dinamizar la economía de la zona y promocionar el paraje natural de la Serra como entorno privilegiado para la práctica de un deporte respetuoso con el medio ambiente como es el ciclismo.

El acto ha contado con la presencia del alcalde de Selva, Joan Rotger, Isabel Munar, presidenta de la Associació de Comerciants ‘Som Tramuntana’, y Manuel Hernández, director de Unisport Consulting, empresa que organiza la prueba.

Joan Rotger ha destacado que para Selva "es un orgullo volver a ser el escenario de una prueba deportiva tan especial como El Salt de Tramuntana, que ya se ha consolidado como una cita destacada en el calendario ciclista de Mallorca. Esta tercera edición es una muestra clara de cómo el deporte, el turismo y nuestro entorno natural pueden ir de la mano para generar oportunidades".

Rotger ha agradecido la colaboración del Govern, del Consell, del Consorci Tramuntana y de la Asociación de Comerciantes Som Tramuntana, "así como el trabajo de la organización, que hace posible que Selva sea punto de encuentro para deportistas y aficionados".

"Esta prueba no solo es un reto deportivo, sino también una forma de dinamizar la economía local y reforzar la imagen de Selva como un municipio vinculado a la naturaleza, la salud y la sostenibilidad. Estamos convencidos de que el 18 de octubre viviremos una jornada inolvidable, llena de deporte, compañerismo y respeto por nuestro entorno", ha añadido.

Por su parte, Manuel Hernández, director de la prueba, ha explicado que el evento ofrece "algo diferente a los aficionados al ciclismo: una prueba exigente, con el aliciente de subir al Coll de sa Batalla, en pleno corazón de la Serra de Tramuntana, y con todas las garantías de seguridad de una carrera profesional, ya que se realiza sobre un circuito cerrado al tráfico".

Inscripciones en línea hasta el jueves 16 de octubre

Las inscripciones en línea para participar en la prueba están abiertas en la página web oficial https://saltdetramuntana.com/ hasta el jueves 16 de octubre, con un precio de 38 euros. También se admitirán inscripciones presenciales (solo para ciclistas con licencia federativa) el viernes 17, de 18:00 a 20:00 horas, en la Plaça Major de Selva, así como el mismo día de la carrera, de 7:00 a 8:00 horas.

Los participantes recibirán un maillot conmemorativo de la prueba, así como vales de descuento en los hoteles asociados al evento. Además, la organización habilitará dos puntos de avituallamiento: uno en la cima del Coll de sa Batalla y otro en la meta, para todos los corredores. La Plaça Major de Selva será el punto de salida de la carrera, el sábado 18 de octubre, a partir de las 8:30 horas.