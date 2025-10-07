Mariona, Cata y Patri inician una nueva edición de la Champions

Las mallorquinas Mariona Caldentey, Cata Coll y Patri Guijarro comienzan hoy la edición 25/26 de la Champions. La felanitxera, con el Arsenal que es vigente campeona, se enfrenta al Lyon a las 21 horas en Londres, mientras que las culés juegan contra el Bayern de Múnich a las 21 horas en la Ciudad Condal.

Hace tres años que Mallorca reina en Europa. El año pasado el Arsenal de Mariona Caldentey ganó en la final al Barcelona de Cata Col y Patri Guijarro, sin embargo tanto en las ediciones 23/24 como en la 22/23 las tres levantaron el trofeo juntas en el equipo culé.

La Champions Femenina se ha renovado y ha apostado por una fase de liga, algo menor que en la competición masculina, ya que sólo contará con la mitad de equipos, 18, entre ellos tres españoles, un hecho histórico, aunque cada uno con objetivos diferentes de cara a acechar el trono que defiende el Arsenal FC inglés.

El del FC Barcelona es claro. El triple campeón continental quiere ser una vez más claro candidato a una cuarta corona que se le escapó la pasada temporada ante el conjunto ‘gunner’, que le derrotó por 1-0 en la final de Lisboa. El Real Madrid, por su parte, espera alejar las dudas de este inicio y meterse en el ‘Top 12’ que garantiza el corte, un objetivo al que también quiere aspirar un Atlético de Madrid que vuelve a la máxima competición europea cuatro años después para conformar un triplete de equipos que sólo tienen la Superliga inglesa, la Bundesliga alemana y la liga francesa.

Esta nueva liguilla se desarrollará entre el 7/8 de octubre y el 17 de diciembre. Los cuatro mejores pasarán directamente a cuartos de final y los que acaben entre el quinto y el duodécimo jugarán un ‘playoff’ del que saldrán los otro cuatro cuartofinalistas, un recorrido que no permite muchos despistes en el panorama europeo. n