La mallorquina Àngels Llobera, tercera veterana en la Ultra Pirineu

Con 100 kilómetros y 6.000 metros de desnivel positivo, este fin de semana Bagà fue el epicentro europeo de las carreras de montaña, con la Salomon Ultra Pirineu y un cartel de lujo con corredores de élite de esta especialidad. Una prueba en la que la mallorquina Àngels Llobera finalizó en tercer lugar en la categoría de veteranas.

Fueron 1.200 los participantes que tomaron la salida en esta duodécima edición, que transcurre por el Cadí. La pollencina consiguió entrar en el top 8 femenino y hacerse con el bronce en la categoría de veteranas.

La corredora se mostró muy contenta con su resultado en esta exigente prueba, tanto mentalmente como físicamente, tras invertir un total de 15 horas y 51 minutos para completar el recorrido. La ganadora en féminas fue la italiana Anna Ongaro, y el vencedor en categoría masculina, el finlandés Jonathon Albon.