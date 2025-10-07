Jaume Munar se mide a Djokovic en los octavos de final de Shanghai

Jaume Munar juega este martes ante Novak Djokovic a las 12:30 horas en los octavos de final del Masters 1000 de Shanghai, que se disputa en pista dura. El de Santanyí quiere mantener su buen nivel mostrado en las primeras tres rondas, pero será difícil porque ahora se eleva la dificultad ante el número cinco del ranking ATP.

Solo hay un precedente entre ambos en la segunda ronda de Roland Garros, sobre tierra batida, en 2018. El serbio venció al mallorquín en tres sets por 7–6, 6–4 y 6–4 en un encuentro que superó las dos horas de juego. Aquella edición la ganó Rafel Nadal a Thiem en la final también en tres sets.

Jaume Munar está ante la oportunidad de conseguir su mejor resultado en un Masters 1000 en un año para el recuerdo, consiguiendo sus mejores resultados en el circuito ATP. El tenista de Santanyí le ha cogido la medida a Shanghai. Necesitó tres sets para superar la primera ronda contra Fucsovics, demostró un gran nivel ante Cobolli y tuvo que vencer a Nishioka en tres sets.

Quien gane se medirá al vencedor del duelo entre Diallo y Bergs.