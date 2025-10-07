Fútbol
Jaume Gelabert, presidente del Sant Jordi: "El partido ante Osasuna se jugará en nuestro campo al 100%"
El directivo de la barriada palmesana afirma que el partido de la primera ronda de Copa del Rey contra el conjunto navarro se disputará en su estadio
La alegría en el CD Sant Jordi es máxima. Se han clasificado a la primera ronda de la Copa del Rey y jugarán contra Osasuna entre el 28, 29 y 30 de octubre. Su presidente, Jaume Gelabert, no tiene dudas de dónde se disputará: "Al 100% se jugará aquí".
Este martes han tenido una reunión con dos de las partes implicadas: el IME (Institut Municipal d'Esports) y la FFIB (Federació de Futbol de les Illes Balears), y su respuesta ha sido muy positiva: "Desde el Ayuntamiento de Palma nos ayudarán en todo y la balear, también hará todo lo posible. Solo falta la RFEF (Real Federación Española de Fútbol), que vendrán la semana que viene y que el lunes ya hablamos con ellos".
Lo más importante para el directivo del club es jugar en su estadio. "Nosotros queremos hacer la fiesta. No queremos ganar dinero con este partido. Si lo hacemos, mejor, y si empatamos, ya habremos hecho la fiesta. Queremos jugar aquí. Tenemos 19 equipos y será un día inolvidable tanto para los jugadores como para la gente mayor que fundó el club. Tenemos 245 socios y 340 fichas", afirma el presidente.
"Por el fútbol modesto, que somos nosotros, estamos muy contentos de haber llegado. Es algo increíble. Representamos a mucha gente", asegura.
Hace 23 años que Jaume Gelabert es el presidente del CD Sant Jordi. Hasta la fecha, su mayor éxito había sido jugar en Tercera División, pero jugar la Copa del Rey es "la guinda a todo". "Desde este martes comenzaremos a hacer números", subraya y añade: "Es el primer momento que estoy relajado en cuatro días".
