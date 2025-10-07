Ciclismo
Las inscripciones para la Mallorca 312 OK Mobility 2026 se agotan en tiempo récord
Los 8.500 dorsales disponibles se han acabado de forma instantánea a la apertura de inscripciones
La Mallorca 312 OK Mobility reafirma su liderazgo internacional: las 8.500 plazas para la edición 2026, que se celebrará el próximo 25 de abril, se han agotado de forma instantánea a la apertura de inscripciones de hoy a las 11:00 h (CET). Un año más, la altísima demanda confirma el atractivo de una experiencia ciclista premium, a tráfico cerrado, que reúne a ciclistas de todo el mundo y que tendrá lugar en Platja de Muro.
"El sold out en tan poco tiempo es la mejor validación del trabajo del equipo y de nuestros colaboradores y voluntarios. Seguiremos elevando el estándar de seguridad, experiencia y sostenibilidad para que cada participante viva su mejor día sobre la bici en Mallorca", señalan desde la organización de la prueba.
Entre el 30 de septiembre y el 3 de octubre, los ciclistas de Baleares participantes en una de las dos últimas ediciones, pudieron formalizar de manera prioritaria su inscripción en la prueba; una iniciativa que la organización mantiene para garantizar la participación de la comunidad ciclista local en la Mallorca 312 OK Mobility.
El Presidente de la Federació de Ciclisme de les Illes Balears, Antoni Bauzá, ha destacado que el éxito de la Mallorca 312 OK Mobility hace que cada año sean más personas las que se animan a practicar ciclismo en nuestra comunidad.
- El Consell inicia el proceso de expropiación de la finca del castillo de Alaró
- Palma tramita dos promociones que sumarán más de 3.500 viviendas en Son Güells y Son Puigdorfila Nou
- La Policía Local ya ha identificado al conductor huido del accidente mortal en Palma
- El USS Gerald R. Ford, el mayor portaaviones del mundo, ya está en Palma
- El PP de Baleares quiere que Europa apoye tarifas para residentes ante la presión turística
- Buscan al conductor que se se dio a la fuga tras un accidente mortal cerca de Son Banya, en Palma
- Quedarse en Israel, del postureo a la coherencia
- El nuevo cerramiento de un bar que indigna a los vecinos de Santa Catalina: “Esto va a más”