Las inscripciones para la Mallorca 312 OK Mobility 2026 se agotan en tiempo récord

La Mallorca 312 OK Mobility reafirma su liderazgo internacional: las 8.500 plazas para la edición 2026, que se celebrará el próximo 25 de abril, se han agotado de forma instantánea a la apertura de inscripciones de hoy a las 11:00 h (CET). Un año más, la altísima demanda confirma el atractivo de una experiencia ciclista premium, a tráfico cerrado, que reúne a ciclistas de todo el mundo y que tendrá lugar en Platja de Muro.

"El sold out en tan poco tiempo es la mejor validación del trabajo del equipo y de nuestros colaboradores y voluntarios. Seguiremos elevando el estándar de seguridad, experiencia y sostenibilidad para que cada participante viva su mejor día sobre la bici en Mallorca", señalan desde la organización de la prueba.

Entre el 30 de septiembre y el 3 de octubre, los ciclistas de Baleares participantes en una de las dos últimas ediciones, pudieron formalizar de manera prioritaria su inscripción en la prueba; una iniciativa que la organización mantiene para garantizar la participación de la comunidad ciclista local en la Mallorca 312 OK Mobility.

El Presidente de la Federació de Ciclisme de les Illes Balears, Antoni Bauzá, ha destacado que el éxito de la Mallorca 312 OK Mobility hace que cada año sean más personas las que se animan a practicar ciclismo en nuestra comunidad.