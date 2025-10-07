Un gran Munar pierde contra Djokovic en el Masters 1000 de Shanghai

Bajo unas condiciones extremas, Jaume Munar cayó en tres sets contra Novak Djokovic en los octavos de final del Masters 1000 de Shanghai. El tenista de Santanyí jugó a un gran nivel, pero la buena tercera manga del serbio le quitó cualquier ilusión de alcanzar por primera vez unos cuartos de final de un Masters 1000. La elevada temperatura, unidad a una humedad que rondó el 80%, provocó que Djokovic, quinto en el Ranking ATP, tuviera que pedir varias veces la entrada de las asistencias médicas, algo que no alteró al mallorquín y siguió concentrado a pesar del show.

Después de tantearse en el primer servicio de ambos, Djokovic activó el modo apisonadora. Jaume Munar, 41 en el Ranking ATP, salvó tres bolas de break para evitar que el serbio cogiera la delantera en el set, pero el mallorquín no pudo evitar la cuarta. Se dispararon las alarmas porque Djokovic requirió la entrada de los sevicios médicos tras hacerse daño cerca de los tendones del tobillo izquierdo. Fue la primera de las varias veces que el serbio necesitó la entrada de ellos para bajar las sobrecargas en parte culpables por la temperatura elevada y el alto grado de humedad en la pista central de Shanghai.

El ritmo de la manga lo marcó Nole. Rompió el saque, decidió soltar el pie del acelerador para economizar esfuerzos, pero el de Santanyí obligó al serbio a mostrar su mejor versión sin regalar ningún punto. Munar cogió confianza y fue a más. Aunque Djokovic, sin demasiados sobresaltos, se llevó el set por 6-3.

En el segundo parcial, el tenista de Santanyí elevó todavía más su nivel, mientras que el serbio lo mantuvo. Ganó peloteos con buenos golpes, movía a Nole por la pista y plantó cara de tú a tú. Mantuvieron sus servicios con algunas preocupaciones, aunque sin ninguna bola de break a favor hasta el octavo juego. Munar iba 4-3 a favor y restó para situarse 5-3 en su primera oportunidad para romperle el saque. Djokovic lo mantuvo, pero el de Santanyí envió un mensaje: su piel la iba a vender muy cara.

El mallorquín tuvo una oportunidad más de hacerle el break y con doble premio: juego y set, 5-7. Después de otro exhausto peloteo, Munar se llevó el punto. Significó más que un set. Era la señal de que podía competir contra los mejores y de que este año había dado un gran salto de nivel. Djokovic se estiró en la pista prácticamente agotado. Estaba al límite. Y volvieron a entrar las asistencias. Munar tuteaba al serbio con una ilusión: vencerlo.

Todo cambió en el tercer set. Nole se rehízo. Sacó fuerzas de dónde no existían y en el primer juego le levantó un 40-15 al mallorquín para llevarse el break. Otra vez, el nivel estaba muy alto para Munar, que quería seguir dentro del partido. En una de las imágenes más llamativas del torneo se vio, como en la ronda anterior, a Djokovic vomitar en más de una ocasión en las pausas por cambio de pista. Todo y eso, su rendimiento no bajó, a pesar de notarse su fatiga.

El de Santanyí lo intentó, pero le volvieron a romperle el saque: 5-2. Todo estaba visto para sentencia y, en el segundo punto de partido, Djokovic se clasificó a los cuartos de final en un encuentro en el que se volvió a ver a un gran Munar.