CD Sant Jordi, IME y FFIB suman esfuerzos para coordinar el partido de la Copa del Rey contra Osasuna

El primer teniente de alcalde y regidor d’Esports, Javier Bonet, se ha reunido este martes con el presidente del Club Deportivo Sant Jordi, Jaume Gelabert, y con el presidente de la Federació de Futbol de les Illes Balears, Jordi Horrach, para preparar el partido de la primera ronda de la Copa del Rey que enfrentará al conjunto palmesano con Club Atlético Osasuna, equipo de Primera División.

El encuentro se disputará en el campo municipal de Sant Jordi, entre los días 28, 29 o 30 de octubre.

Durante esta reunión previa al encuentro, el Institut Municipal de l’Esport ha trasladado al club su compromiso de colaboración para apoyar en la organización del partido.

En este sentido, la reunión ha servido para estudiar y establecer las necesidades del evento, entre las que se incluyen aspectos clave de organización y logística, como la instalación de gradas supletorias para garantizar el aforo mínimo exigido por la competición, los dispositivos de seguridad y la atención a los aficionados que asistirán al encuentro.

Será la primera vez que el CD Sant Jordi, equipo de División de Honor de Mallorca, participe en el torneo, un hecho histórico para este club fundado en 1974, que consiguió su clasificación tras eliminar al CD Lourdes de Tudela en la fase previa.

“El partido representa una cita histórica para el fútbol palmesano y una oportunidad para proyectar Palma a nivel nacional”, ha afirmado el primer teniente de alcalde, Javier Bonet, quien también ha expresado el apoyo del Ajuntament al CD Sant Jordi, “para que el evento sea un éxito tanto en lo deportivo como en su organización”.

A la reunión también han asistido el director general d’Esports, David Salom; el gerente del IME, Miguel Ángel Bennàssar; y miembros de la junta directiva del club.