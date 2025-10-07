El Barcelona no volverá al Camp Nou hasta que pueda acoger a 45.000 espectadores

La estancia del Barcelona en Montjuïc se prolongará como mínimo unas cuantas semanas más. Por lo pronto, el partido del Girona, del 18 de octubre, se disputará en la montaña barcelonesa. Ya se sabía que el club azulgrana recibiría al Olympiakos en Champions, el día 21, en el Estadi Lluis Companys, pero bailaba la cita contra el equipo de Míchel. Duda resuelta. Aún no ha llegado la hora de volver al Camp Nou. De repente, ya no hay tanta prisa. La idea ahora del club ya no es abrir el recinto de Les Corts con 27.000 espectadores, sino hacerlo con 45.000.

La entidad barcelonista ha variado su discurso. Ahora se ha dado cuenta de que el aforo del estadio olímpico permite generar unos ingresos superiores al Estadi Johan Cruyff, donde se disputaron dos partidos de Liga, y a un Camp Nou limitado a Tribuna y Gol Sur.

Contra la Real Sociedad y contra el PSG el estadio se llenó con unas 50.000 personas y proporcionó, gracias a una alta venta de entradas a los no socios, una recaudación que no se podría lograr en un estadio azulgrana abierto parcialmente.

Explica el club que el retraso en la obtención de la licencia 1A, la que da pie al acceso en Gol Sur y Tribuna, "ha situado su aprobación muy próxima en el tiempo a la de la 1B", la que permitirá ocupar también la zona de Lateral. Eso equivaldrá a unos 45.000 seguidores, similar al aforo de Montjuïc. Asegura el Barça que mantiene contactos permanentes con el Ayuntamiento de Barcelona para emprender "las inspecciones pertinentes en los próximos días" del Camp Nou.

Presión máxima

Hace apenas un par de semanas, el club presionó todo lo que pudo al Ayuntamiento para lograr de inmediato la licencia de primera ocupación de la fase 1A. Ahora ha variado de estrategia. Se ha percatado que le interesa continuar un tiempo más en Montjuïc para mantener ciertos niveles de ingresos y a la vez disponer de más días para "realizar todos los tests operativos necesarios" que le otorguen al final la luz verde sobre el retorno al Camp Nou.

Así es el nuevo Camp Nou / JORDI COTRINA

Con 45.000 espectadores, y el lateral abierto para acoger en una zona próxima al Gol Norte a la afición rival, el Barcelona se garantizaría que la UEFA acceda también a que se disputen los partidos de la Champions para la fase de eliminatorias.

El comunicado barcelonista subraya que después del partido ante el Girona "la gestión del aforo se realizará mediante un sistema de pase, "que se implementará y mantendrá hasta final de temporada". Valdrá para Montjuïc y para el Camp Nou. Próximamente se detallará el modelo, asegura la entidad.