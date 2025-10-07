Baloncesto.
Anàlisi: El Fibwi Mallorca tastà a Menorca la cara de la moneda de la victòria
Els de Pablo Cano guanyaren a l’Hestia amb una defensa efectiva i una notable concentració
Aquestes dues primeres jornades de lliga regular han deixat clar que la Primera FEB és una lliga molt exigent. La defensa, córrer, el triple i el rebot ofensiu són claus. Molts equips volen que aquests conceptes formin part del seu particular llibre d’estil. És la seva gran aspiració. La intensitat, la velocitat i el físic superen quasi sempre el talent individual. Tots els entrenadors parlen de «el nostre estil de joc», de «el meu bàsquet», de «fer el nostre joc»... Absolutament tots.
El bàsquet no és aliè a les modes i aquest esport ara viu aquesta moda. Tot això explica la gran exigència d’aquesta competició i, també, la irregularitat que molts equips pateixen habitualment, perquè el bàsquet actual encara que estigui apostant de manera descarada pels aspectes més físics d’aquest joc, no ha deixat de ser un esport de precisió. Com es pot explicar, si no és així, que el Menorca a la primera jornada convertís 18/31 triples i diumenge a la primera part un raquític 1/17?
Hestia i Fibwi volgueren guanyar el combat amb les armes que defineixen la categoria i que els fan sentir orgullosos. Posaren en pràctica els seus propis idearis, que coincideixen en el que és essencial. Volgueren un partit ràpid, intens, protagonitzat per la defensa i pels llançaments de llarga distància.
I en aquest context els fibwis foren superiors la major part del matx, encara que curiosament els menorquins capturessin molts més rebots, però que no saberen traduir en punts. Guanyaren, els homes de negre, els tres primers quarts i el darrer fou per als locals, perquè els triples que no entraren en els primers trenta minuts, sí que ho feren en el darrer període (6/11).
Segurament els aficionats de l’Hestia parlaran de mala sort. Tenen part de raó, perquè quan restaven 8 segons, la pilota en mans dels seus i amb el marcador que reflectia un 67-68 – semblava que havia de ser la darrera i definitiva possessió – Jalen Cone, màxim anotador del seu equip, llenegà tot sol i perdé la pilota i també la possibilitat de victòria. Ara bé, el Fibwi, que no pogué comptar amb Beraza, lesionat de llarga durada, i Matulionis, no guanyà només per sort, jugà un partit molt sòlid.
La setmana passada la moneda caigué creu. Aquesta setmana, cara, fruit d’un treball excel·lent els quaranta minuts, fonamentat en una defensa efectiva – a moments espectacular – i en una notable concentració.
