Los vecinos de Sant Jordi: "Es muy emocionante jugar contra un Primera"

Una de las imágenes más tiernas del sorteo de Copa del Rey en el bar del campo del estadio del Sant Jordi fue la aparición de niños y niñas de todas las edades. Los padres firmaron una autorización para que pudieran vivir una hora mágica y difícilmente olvidable para todos. Los más afortunados tuvieron una hora menos de colegio en un día señalado para el barrio.

Es el caso de Antònia, abuela de 65 años, con su nieta de Magdalena, de once. "Cada día la tengo yo por las mañanas, las tardes no. Además vivimos justo aquí arriba y como el campo está tan cerca, venimos cada domingo", cuenta Antònia.

El Sant Jordi jugará entre el 28 y el 30 de octubre contra Osasuna, el rival que querían los jugadores: "Qué bien. Estoy emocionada. Jugar contra un equipo como Osasuna, sobran las palabras. Somos un club de una barriada de Palma, es emocionante”, decía mientras su nieta Magdalena, daba saltos de alegría: “Hoy salimos en IB3”.

Cuando acabó el sorteo y los nervios se tranquilizaron, comenzaron a formarse algunos corrillos entre los jugadores, que disfrutaron de una mañana única. Algunos afortunados tenían día libre, otros tuvieron que hacer encajes de bolillos para estar con sus compañeros y, los más jóvenes, se saltaron sus clases universitarias. Hubo unanimidiad entre ellos: "Nuestro jugador favorito es Ante Budimir".

Durante más de dos horas, lo vivieron todo en el bar del Sant Jordi, de Hernán y de Tomás, que además es jugador del equipo: "Abrimos a las 10:30 horas cuando normalmente lo hacemos a las 17:00 horas, hemos querido dar cobijo a todos los chicos del club y a todas las personas de la zona que quisieran venir a compartir el sorteo de este partido tan bonito".

Para la ocasión, invitaron a todo con una barra libre más que justificada: "No quiero hacer cuentas. Y encima hay que pagar un pintor, pero no importa. Vale la pena. La fiesta está pagada".

Mientras, pasadas las 14 horas, los más pequeños saltaron al campo. Sin colegio y con las puertas abiertas, quisieron hacer lo que más les gusta: jugar a fútbol. Balti, que apareció disfrazado de Spiderman, se unió a los niños y juntos escribieron el final más bonito del Sant Jordi este inolvidable 6 de octubre: disfrutar corriendo detrás de un balón de fútbol.