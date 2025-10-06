FÚTBOL
TVE emitirá un partido de la Selección Española en catalán
El próximo 14 de octubre verá la luz la cadena La2 Cat, dirigida al público de Cataluña y el España-Bulgaria será su primera emisión
El partido que medirá a España con Bulgaria el próximo martes 14 de octubre desde Valladolid a las 20:45 horas, se convertirá en un hito televisivo. El próximo martes 14 de octubre TVE lanzará oficialmente su nuevo canal, La2Cat, una cadena que emitirá en catalán y que estará dirigida a Cataluña. Y este estreno arrancará con el primer partido de la selección española narrado en esta lengua.
La noticia ha sido confirmada por José Pablo López, presidente de RTVE, en sus redes sociales. A la emisión habitual a través de La 1 en castellano se unirá la que se hará en catalán en La2 Cat: "La emisiones deportivas en catalán serán uno de sus grandes ejes", recalcó Juan Pablo López.
Este compromiso de la selección podría traer consigo la clasificación matemática de España para el Mundial del próximo verano. Para ello debe lograr un triunfo y haber ganado el partido del jueves en Elche ante Georgia. Este encuentro supondrá el inicio de la nueva cadena con una oferta completamente en catalán y que producirá contenidos propios en esta lengua. El objetivo del proyecto es fomentar una televisión donde "las lenguas se unan", en referencia al impulso de emisiones adaptadas a las diferentes realidades lingüísticas del país.
