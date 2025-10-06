El Trofeo Ciutat de Palma de Piragüismo confirma un cuadro internacional con más de 400 medallas

El Real Club Náutico de Palma ha confirmado el cuadro definitivo de participantes para la segunda edición del Trofeo Ciutat de Palma de Piragüismo, que se disputará el 11 de octubre en el Parc de la Mar, a los pies de la catedral de Mallorca. La categoría Élite reunirá a 24 palistas de diez países, cuyos palmareses sumán más de 400 medallas internacionales y 18 olímpicas.

En la categoría femenina competirán Anna Pulawska (Polonia), Deborah Kerr (Reino Unido), Emily Lewis (Reino Unido), Anna Lucz (Hungría), Margot Maillet (Francia), Paulina Paszek (Polonia), Selma Konijn (Países Bajos), Ruth Vorsselman (Países Bajos), Teresa Portela (Portugal), Estefanía Fernández (España), Lucía Val (España) y Bárbara Pardo (España).

En la categoría masculina tomarán parte Álex Graneri (España), Carlos Arévalo (España), Gery Balogh (Hungría), Manfredi Rizza (Italia), Jonas Ecker (Estados Unidos), Paco Cubelos (España), João Ribeiro (Portugal), Messias Baptista (Portugal), Tom Liebscher (Alemania), Fernando Pimenta (Portugal), Rodrigo Germade (España) y Marcus Cooper (España).

Además, otros 20 deportistas internacionales que han accedido a través de la inscripción abierta (Open) competirán durante la mañana del sábado por las cuatro plazas restantes disponibles en la categoría Élite.

El programa del trofeo comenzará el próximo jueves, a las 11.00 horas, con la rueda de prensa oficial de presentación en el RCNP, a la que asistirán los deportistas mallorquines Marcus Cooper (triple medallista olímpico) y Alex Graneri (doble bronce mundial y una de las grandes revelaciones de la temporada). Al día siguiente, 10 de octubre, tendrán lugar los entrenamientos oficiales a partir de las 10.00 horas en el Parc de la Mar. Esa misma tarde, a las 18.00 horas, la Sala Magna del RCNP acogerá la presentación de los equipos.

El sábado, día 11, se disputarán las pruebas infantiles a partir de las 11.00 horas, seguidas de la categoría Open a las 13.00 horas y de la competición Élite a las 16.00 horas. La ceremonia de entrega de premios está programada entre las 18.45 y las 19.00 horas.

Todas las actividades serán de acceso libre y gratuito para el público, que podrá seguir las regatas desde la zona del Parc de la Mar. La organización, en coordinación con el Ayuntamiento de Palma, ha confirmado que la base del acontecimiento se ubicará en la zona de la laguna más próxima a la calle Antoni Maura y al Paseo del Borne, lo que permitirá una mayor cercanía con la ciudad. “Queremos que Palma disfrute de un espectáculo único de la mano del Real Club Náutico de Palma”, ha asegurado Manu Fraga, director de la entidad organizativa.

La competición Élite será retransmitida en directo por IB3, la televisión pública de Baleares, a partir de las 16.25 horas del sábado, con el periodista Joan Rotger como narrador y los comentarios técnicos de los deportistas Carla Vey y Sete Benavides.

FORMATO NOVEDOSO

Las regatas del Ciutat de Palma buscan aumentar el espectáculo con una maniobra de ciaboga, que obliga a los deportistas a salir de su zona de confort y genera momentos de gran tensión en cada enfrentamiento.

Este formato es, junto al escenario de la competición el gran atractivo del evento. “En las Copas del Mundo del circuito oficial -asegura Carlos Borrás, entrenador del RCNP y coordinador del Ciutat de Palma-, los deportistas españoles me comentan que sus compañeros internacionales les piden mi contacto para saber cómo pueden participar en el Ciutat de Palma. Por eso este año hemos añadido como novedad una fase Open, con inscripción abierta a palistas de todo el mundo, y la modalidad de K2 mixto, que se suma a un formato diseñado para que velocistas y fondistas compartan pista en igualdad de condiciones”.

Piraguas Nelo, como sponsor principal, y el Ayuntamiento de Palma, a través de su patrocinio institucional, apoyan esta iniciativa que busca afianzarse en el calendario local de grandes eventos deportivos internacionales. La competición cuenta también con la colaboración de Paddle Games, la Real Federación Española de Piragüismo y la Federación Balear de Piragüismo.