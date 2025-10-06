Pilotades: El San Francisco juvenil encaja su primera derrota del curso

Primera derrota del San Francisco juvenil en la presente edición en el grupo III de la División de Honor al caer goleado en el feudo del Real Zaragoza por 4-0 en un duelo para olvidar de los escolares. Los rojillos jugaron con Mercadal, Abel, Hurtado, Spencer, Alemany, Martí (Xayron), Aguilera (Vera), Álvaro (Jordi León), Horrach (Andrew), Molina (Raúl) y Quirós.

El Mallorca juvenil solo puede empatar

El Mallorca juvenil desaprovechó la ocasión para liderar en solitario el mencionado grupo III de Honor al empatar a uno en el campo del modesto Montecarlo. Yerga igualó el duelo en el minuto 39 para los isleños. Los bermellones alinearon a Nico, Morera, Iago Mendes, Mykola, Luis Orejuela, Yerga, César Guzmán, Abdou, Garvi (Javi Martínez), Dani Ramos (Biel Serra) y Whyte (Sidi).

El Constància juvenil iguala a uno con el Huesca

El Constància juvenil sigue sin saber lo que es ganar en esta temporada y ayer sumó un punto ante el Huesca en Inca (1-1). El gol local lo marcó Lamin. Los blanquinegros jugaron con Josep Bover, Romero, Dimitrov, Valentino, Fontcuberta, Gárdenas (Robles), Lamin, Pau Lluís (Blanco), Ian Seguí (Amengual), Marc Patricio (García) y Mascaró (Gálvez).

El Balears A femenino pierde 3-1 en Tenerife

El Balears femenino cayó derrotado en su visita a Tenerife al caer por 3-1 con el Real Unión, y eso que Elena Montané se adelantó en los minutos iniciales. Las blanquiazules alinearon a Sandra Torres, Alcaide, Valca, Gurrionero, Nerea (Magda), Naroa (Sofía Rojas), Neus Perelló, Marina Crespo, Fátima (Úrsula), Elena Montané (Rosselló) y Julia (Abigail).

El Internacional femenino ya lidera en solitario

Tercera jornada de Liga en la Tercera División femenina en la que el Mallorca Internacional, el gran favorito para el ganar la competición y para lograr el ascenso, ya lidera en solitario el grupo balear. Las chicas de Miquel Ángel Tomás doblegaron en Son Moix al Manacor por un abultado 4-1. Su inmediato perseguidor, el Balears B, no pasó del empate a uno en Inca ante el Constància. Los otros resultados fueron Son Sardina, 1-Algaida, 1, Sant Lluís, 0-Collerense, 1 y Ciutadella, 1-Independiente, 3.

El Ferriolense ya sabe lo que es ganar

El Ferriolense de la División de Honor Mallorca ya sabe lo que es ganar en la presente temporada después de golear en su feudo por 3-1 al Alaró, que tampoco conoce aún la victoria. Fiesta en el cuadro de Son Ferriol que dirige Lucas Pou ayudado por Ramiro Guerra.

Debut del Club de Fútbol Caimari en empresas

El pasado viernes debutó el Club de Fútbol Caimari. Lo hizo en la categoría de fútbol de empresas. El resultado no pudo ser más optimo ya que este grupo de jóvenes se impuso por un claro 6-1 al Establiments. El Ajuntament de Selva anima a todos los aficionados a que cada quince días acudan a animar a este conjunto. Los partidos comienzan a partir de las 20:00 horas.

La IX Gala de Fútbol por la Igualada, el 24 de octubre

La IX Gala de Fútbol por la Igualdad ya tiene fecha. Se celebrará el próximo 24 de octubre de 2025 en el Jumeirah Port Soller Hotel & Spa. Este año, la gala se celebra bajo el lema ‘Volver a ti’, poniendo el foco en un tema de enorme relevancia: la salud mental. «Queremos visibilizar la importancia de cuidar la mente en el deporte y en la vida, y recordar que el bienestar emocional es tan esencial como el físico para alcanzar la verdadera igualdad», señala Taty Ferrer, la alma mater del Fútbol por la Igualdad. En este evento, que promueve la igualdad, la inclusión y el respeto en el deporte, ha alcanzado nuevos niveles de impacto.