Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Ciclismo

El equipo ciclista Israel-Premier Tech renuncia a seguir llevando el nombre de Israel

La escuadra ha anunciado esta decisión de cara al año que viene, así como el "paso atrás" de su propietario, el magnate amigo de Netanyahu Sylvan Adams

Los corredores del equipo Israel Premier Tech pasan delante de la manifestación propalestina, durante la última etapa de la Vuelta a España.

Los corredores del equipo Israel Premier Tech pasan delante de la manifestación propalestina, durante la última etapa de la Vuelta a España. / EFE

Sergi López-Egea

Sergi López-Egea

El equipo ciclista Israel-Premier Tech ha anunciado que dejará de lucir el nombre de Israel el año que viene, "abandonando su identidad israelí". Además, Sylvan Adams, el magnate propietario de la escuadra y amigo de Benjamin Netanyahu, dará "un paso atrás en su implicación diaria y dejará de hablar en nombre" del equipo.

La escuadra israelí toma esta decisión semanas después de los sucesos ocurridos durante la Vuelta a España, con manifestaciones propalestinas y en contra del Israel Premier-Tech que provocaron la suspensión del final de la última etapa en Madrid y el recorte de otras dos jornadas, entre otras alteraciones.

El Israel-Premier Tech ya tomó la decisión de correr sin nombre en algunas pruebas del tramo final del calendario de este año y ahora anuncia que renunciará a lucir el nombre del país hebreo a partir del año que viene, una decisión "esencial para preservar el futuro del equipo", según explican en un comunicado.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

  1. Una historia de amor por la isla: Cómo un club alemán dona alimentos cada mes a miles de familias en Mallorca
  2. La batalla del Muelle de las Golondrinas de Palma
  3. Hallan una secuencia única de construcciones talayóticas en Ses talaies de Can Jordi en Santanyí
  4. El nuevo cerramiento de un bar que indigna a los vecinos de Santa Catalina: “Esto va a más”
  5. El USS Gerald R. Ford, el mayor portaaviones del mundo, ya está en Palma
  6. Tres municipios turísticos del Llevant, los más pobres de Mallorca: vivir en primera línea, con sueldos de segunda
  7. Palma tramita dos promociones que sumarán más de 3.500 viviendas en Son Güells y Son Puigdorfila Nou
  8. La Policía Local ya ha identificado al conductor huido del accidente mortal en Palma

Rosa Maria Colom, Caterina Valriu, Clàudia Serra e Irene Zurrón, entre otras, en el Seminari de Literatura Infantil i Juvenil

Rosa Maria Colom, Caterina Valriu, Clàudia Serra e Irene Zurrón, entre otras, en el Seminari de Literatura Infantil i Juvenil

El Gobierno Central se compromete a financiar el coste de los menores migrantes en Baleares procedentes del reparto

El Gobierno Central se compromete a financiar el coste de los menores migrantes en Baleares procedentes del reparto

VÍDEO | Buscan al conductor que se dio a la fuga tras un accidente mortal cerca de Son Banya, en Palma

VÍDEO | Buscan al conductor que se dio a la fuga tras un accidente mortal cerca de Son Banya, en Palma

Israel retiene a la mallorquina Reyes Rigo, integrante de la Flotilla a Gaza: está acusada de morder a una funcionaria en la prisión de Ketziot

Israel retiene a la mallorquina Reyes Rigo, integrante de la Flotilla a Gaza: está acusada de morder a una funcionaria en la prisión de Ketziot

El mercado turístico británico apuesta por la calidad y sitúa a Magaluf como ejemplo del cambio de modelo

El mercado turístico británico apuesta por la calidad y sitúa a Magaluf como ejemplo del cambio de modelo

Miles de turistas quedan atrapados en el Everest por una tormenta de nieve

Miles de turistas quedan atrapados en el Everest por una tormenta de nieve

Protesta en Cort por el atasco con el Plan de Ordenación: "¡Alcalde, escucha, la Policía Local está en lucha!"

Protesta en Cort por el atasco con el Plan de Ordenación: "¡Alcalde, escucha, la Policía Local está en lucha!"

Detenido con medio kilo de ketamina y 450 pastillas de éxtasis en Palma

Detenido con medio kilo de ketamina y 450 pastillas de éxtasis en Palma
Tracking Pixel Contents