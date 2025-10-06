Nada más llegar al bar del estadio donde los jugadores y los más pequeños vieron el sorteo había un grito unánime: "No queremos al Mallorca". "Preferimos a Osasuna o, en su defecto, al Espanyol". Dicho y hecho. La bola que emparejó al Mallorca con el Sant Just fue celebrado como si de un gol se tratara y, cuando salió la del Sant Jordi, se contuvo la respiración entre los más de 70 asistentes. Fueron unos instantes de nervios y tensión que fueron reaccionados con vehemencia: "Club Atlético Osasuna".

Ya está. Se descorchó una botella de champán en el techo del bar y se desató la alegría. Saltos, ilusión y éxtasis, aunque hubo un detalle: "Ahora me toca pintar el techo del bar". Contó Hernán, uno de los propietarios, entre risas. Gracias, en parte, a Balti, que se disfrazó de Spiderman como amuleto para tener suerte en el sorteo. Nada paró una celebración más que merecida después de ganar 1-3 el sábado pasado al Lourdes.

El protagonista absoluto del encuentro fue Pedro Rodríguez, que marcó dos goles, y estuvo siguiendo con sus compañeros el sorteo: "La ilusión de nuestro equipo era Osasuna y ya lo tenemos. Tiene nombre, lleva varios temporadas en Primera haciendo grandes años y enfrentarte a un equipo así es muy importante para nosotros. Hay que salir a disfrutar".

Euforia en el Sant Jordi: "Nuestra ilusión era Osasuna y ya lo tenemos aquí" / G. Bosch

Su madre, Joana Cerdà, se abrazó a él después de conocer al rival y explicar cómo vivió los dos goles que marcó en Navarra: "Fuimos por la mañana a la plaza, hicimos un café y en la iglesia de delante había la parroquia nuestra señora de Lourdes. Entré y encendí dos velas porque pensaba que mi hijo iba a marcar dos goles y es lo que hizo. Estoy muy contenta. Vamos donde vaya Pedro desde los cinco años, no nos perdemos ni un partido. Sentimos mucha alegría porque era el equipo que quería mi hijo. Y todo lo que sea bueno para mi hijo estoy contento. Hay que ir hasta el final a ganar”.