Comienza la ilusión de la Copa del Rey para el Sant Jordi y el Constància

Sant Jordi y Constància esperan el premio gordo en el sorteo de la primera ronda de la Copa del Rey 2025/26 que se celebrará hoy en Las Rozas (13:00 horas). El conjunto palmesano, representante de la División de Honor del fútbol mallorquín, y la escuadra inquera conocerán a sus rivales en la eliminatoria que se disputará entre el 28 y el 30 de octubre. En el caso del equipo dirigido por Iván Oliver, ya saben que se enfrentarán seguro a un equipo de Primera División: Osasuna, Espanyol, Girona o Mallorca. En cuanto a los de Guillem Llaneras, también pueden medirse a un rival de la máxima categoría, aunque dependerá de la suerte.

No serán los únicos representantes de Balears en el sorteo. El Real Mallorca, por supuesto, también aguardará rival, que será de inferior categoría, pudiendo producirse un derbi mallorquín. Atlético Baleares y Poblense son los dos representantes de Segunda RFEF de la isla, mientras que la UD Ibiza de Paco Jémez también estará en el bombo.

Equipos participantes en la Copa del Rey 2025/26. Primera División: Alavés, Athletic Club, Atlético de Madrid, Barcelona Celta, Elche, Espanyol, Getafe, Girona, Levante, Mallorca, Osasuna, Oviedo, Rayo Vallecano, Real Betis, Real Madrid, Real Sociedad, Sevilla, Valencia, Villarreal. Segunda División: Albacete, Almería, Andorra, Burgos, Cádiz, Castellón, Ceuta, Córdoba, Cultural, Deportivo, Eibar, Granada, Huesca, Las Palmas, Leganés, Málaga, Mirandés, Racing, Real Valladolid, Sporting, Zaragoza. Primera Federación: Antequera, Arenas, Avilés, Cacereño, Cartagena, Eldense, Europa, Ferrol, Guadalajara, Mérida, Nástic, Ponferradina, Pontevedra, Real Murcia, Sabadell, Tarazona, Talavera, Tenerife, Teruel, Torremolinos, UD Ibiza. Segunda Federación: Antoniano, Astorga, Atlético Baleares, Ávila, Cacereño, Ebro, Estepona, Extremadura, La Unión, Langreo, Lorca Deportiva, Mutilvera, Náxara, Navalcarnero, Numancia, Poblense, Puente Genil, Quintanar del Rey, Rayo Majadahonda, Real Jaén, Reus, RSD Alcalá, Sámano, Sant Andreu, SD Logroñés, Torrent, UD Logroñés, UD Ourense, UCAM, Utebo. Tercera Federación: Azuaga, Caudal, CD Roda, Cieza, Constància, Egüés, Lucena, Portugalete, Tordesillas, Tropezón, UD San Fernando. Copa Federación: Ourense CF, Atlètic Lleida, Orihuela, Toledo. Regional: Los Garres, Palma del Río, Maracena, Yuncos, Inter Valdemoro, Atlètic Sant Just, Sant Jordi, Negreira, Puerto de Vega, Getxo.

A pesar de que son 116 los equipos que participarán en la presente edición de la Copa del Rey, solo 112 formarán parte del primer sorteo de la competición. Esto se debe a que Athletic Club, Atlético de Madrid, FC Barcelona y Real Madrid están exentos de participar en las dos primeras rondas por su condición de participantes en la Supercopa de España.

La gran novedad introducida respecto a ediciones anteriores es la introducción de un criterio de proximidad geográfica que dividirá a los equipos en cuatro grupos diferentes, lo que reduce aún más el abanico de posibles rivales a los que puede enfrentarse cada uno de los 112 participantes en primera ronda.

¿Cuál es el formato del sorteo de la Copa del Rey 2025/26?

La esencia de la Copa del Rey radica en enfrentar a equipos más 'humildes' del fútbol español contra la élite. De este modo, siempre que sea posible, los equipos de menor categoría quedarán emparejados con los de mayor categoría. Como ejemplo práctico, los equipos procedentes del fútbol regional saben con total seguridad que se enfrentarán a un equipo de Primera División.

Las eliminatorias son a partido único, y el club de menor categoría ejercerá siempre como local. Si se diese el caso de que ambos rivales comparten categoría, ejercerá como local el equipo cuya bola haya sido extraída antes en el sorteo.