Voluntarios, policías, médicos: así se organiza la Tui Palma Marathon Mallorca

Para completar con éxito una maratón se necesitan meses de preparación, tanto por parte de los participantes como del equipo organizador. La agencia deportiva Kumulus es la responsable de la Tui Palma Marathon Mallorca, que este año se celebra el 19 de octubre. «Somos 20 personas, cuatro de las cuales trabajan a tiempo completo durante todo el año en la organización de la maratón», afirma su director, David Thompson. «Los demás empiezan a trabajar tres meses antes de la salida».

Kumulus es un equipo bien coordinado. «Aunque el evento se repite cada año, siempre empezamos la organización desde cero, como si nunca lo hubiéramos hecho antes», dice Thompson. Se podría pensar que la colaboración con las autoridades es una mera formalidad. «No es raro que me lleve las manos a la cabeza cuando surgen nuevas restricciones». A veces, el ayuntamiento no quiere que se instale un escenario en un trozo de césped donde siempre se había colocado en años anteriores. Otras veces, los vecinos se quejan de que el recorrido no puede pasar justo delante de la puerta de su casa, ya que necesitan sacar el coche del garaje. Entonces, los organizadores realizan algunos ajustes sin pensárselo dos veces.

Desde junio, Thompson está formando un equipo de 600 voluntarios que garantizarán el buen desarrollo del maratón. «Por lo general, proceden de diferentes clubes: atletismo, baloncesto o natación, por ejemplo», afirma el organizador, que ofrece una pequeña compensación a los clubes. Los voluntarios reciben una gorra, una camiseta y un tentempié durante el trabajo. «No nos gusta contratar a particulares como voluntarios. Ha ocurrido con demasiada frecuencia que se han llevado la camiseta y la gorra, pero luego no han aparecido el día del maratón.

La portavoz Mingolla durante una entrevista. / Kumulus

«Las tareas de los voluntarios son muy variadas. Reparten agua y aperitivos, entregan los dorsales o actúan como punto de información. Además del ejército de voluntarios, la organización cuenta con muchos otros ayudantes. Setenta motociclistas, también miembros de un club, se encargan de garantizar la seguridad del recorrido. «Se hacen cargo de los puntos de control que la policía local no puede cubrir. Ya lo hemos visto todo: si una barrera queda desatendida, la retiran rápidamente», afirma Thompson. Los motociclistas se encargan de comprobar que eso no ocurra. «Además, se desplazan rápidamente de un punto a otro y puedo moverlos con flexibilidad».

Un total de 75 agentes de la policía local de Palma o de la policía portuaria también participan en la seguridad del maratón. «Aunque la ciudad de Palma no es patrocinadora oficial, a cambio nos proporcionan los servicios policiales de forma gratuita», afirma Thompson. «La carrera es de interés público. Al fin y al cabo, se trata del mayor evento deportivo de Mallorca. Mucha gente no es consciente del trabajo que hay detrás». La cooperación con los agentes funciona sin problemas. No así con las autoridades. «Tengo que solicitar una docena de permisos. Nunca sale bien. Me pregunto cómo puede ser tan difícil después de 21 años de maratón en Palma», afirma el organizador.

600 voluntarios ayudan. / Kumulus

Diferentes administraciones están involucradas durante el recorrido. Así, dependiendo del tramo, la ciudad de Palma, el Consell de Mallorca o la autoridad costera son los responsables. La instalación de las barreras viales es lo que más preocupa a David Thompson. «Las barricadas y los conos de tráfico no se colocan solos. Quince personas participan en la instalación del recorrido». También se requiere delicadeza a la hora de desmontarlo. El tiempo entre la carrera y la reapertura al tráfico es muy reducido. «A las 14:15 llega el último corredor a la meta. A las 14:30, en algunos puntos ya circulan de nuevo los coches. A partir de las 16:00, el Paseo Marítimo está abierto».

«Quienes completan la maratón, la media maratón o los diez kilómetros, además de los vítores del público, lo primero que oyen es la voz de Vicky Pieniazeck o de su hija Sara Mingolla. Las presentadoras del evento son unas de las caras más conocidas de la carrera. Ambas dominan con facilidad varios idiomas, un talento que resulta muy útil en un evento con corredores de 70 países. «No es una traducción literal, porque a los participantes alemanes en el maratón les doy información diferente a la de los españoles, como el número de participantes alemanes en la carrera», explica Pieniazeck.

Quienes tengan problemas durante la carrera podrán recibir ayuda del personal médico. «Hay diez ambulancias repartidas a lo largo del recorrido», afirma Thompson. Los médicos son contratados directamente por Kumulus para la carrera.

Después del maratón es antes del maratón. Justo al día siguiente del evento comienza la venta de entradas para el año siguiente. Además, David Thompson tiene que volver a meterse en la rutina burocrática y obtener los permisos. Cada día es más de lo mismo. Sin embargo, más de 8.000 corredores satisfechos se lo agradecen al organizador año tras año.