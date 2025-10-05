El vasco Joseba Iraola gana la Pujada al Puig Major

Joseba Iraola, en la categoría de Velocidad, se adjudicó la victoria en la Pujada al Puig Major, que este fin de semana celebró su edición número 62 y mostró una vez más su consideración de prueba reina del calendario regional. La organización corrió a cargo de la Escudería Serra de Tramuntana, que presentó cifras de récord con 114 inscritos y una afición que de nuevo llenó las cunetas.

José Antonio López-Fombona se impuso en la categoría de Turismos, Alberto Frau-Marta Valls (Mini Rally R56) en Tramo Cronometrado, Tolo Martorell-Karen Martorell (Renault Clio 16v) en Regularidad Sport, José R. Pomar Hernández (Autobianchi A112) en Regularidad Single Sport y Joan B. Vidal Oliver-Joan G. Vidal Valero (Seat Ibiza GLX) en Regularidad. Pedro Mayol (Norma M20F), cuarto en Velocidad, fue el primer piloto balear clasificado.

Joseba Iraola, vencedor de la Pujada al Puig Major, en uno de los tramos / VICENTE PICORNELL

Velocidad

Desde el inicio el vasco Joseba Iraola (Nova NP1) no dio opción a sus rivales y marcó todos los scratch obteniendo otra contundente victoria. Por detrás varios pilotos pugnaban por los siguientes peldaños del podio como José Alonso Liste (Tattus 3000), Pablo Vázquez (Osella PA21) o José A. López-Fombona (Audi RS5 DTM) primer carrozado. A continuación se situaba la escuadra balear con Pedro Mayol (Norma M20F) que tuvo algunos problemas eléctricos, seguido de las CM de Jeroni Perelló y Carlos Perelló, ambos con Silver Car. Kike Perelló (Porsche 997 GT3) era el mejor carrozado balear mientras que Miguel A. Campins dominaba entre los Car Cross.

Tras las mangas de carrera se confirmaba la victoria de Iraola y la segunda posición de Liste a trece segundos. Sin embargo las siguientes posiciones cambiaban y el tercer cajón del podio iba a manos de López-Fombona, imbatible entre los carrozados. Pedro Mayol atacaba en la primera de carrera y batía por un escaso segundo a Pablo Vázquez. Tras ellos se situaba la saga de los Perelló con Jeroni, Carlos y Kike, sexto, séptimo y octavo respectivamente. Miguel A. Campins, décimo primero, se confirmó como el mejor entre los Car Cross seguido de Agustín Bellafont, mientras que entre los turismos tras Kike Perelló se clasificaban Manfred Scheubeck (VW Sirocco) y Juan Socías (Ford Fiesta ST).

Alberto Frau, primer clasificado en Tramo Cronometrado de la Pujada al Puig Major / Antoni Mas Bustos

Tramo cronometrado

En esta categoría fueron más de 60 los equipos presentes y se presentó mucho más abierta la lucha por la victoria. Al clásico duelo entre José Campaner (Hyundai i20 R5) y Nadal Galiana (Ford Escort WRC) se unían ahora los locales Alberto Frau-Marta Valls (Mini Rally R56) y José M. Martínez-Macià Mulet (Seat León Proto). Y prueba de ello es que si en la primera de entrenos el scratch era para Frau-Valls seguidos de Campaner-Rotger y Martínez-Mulet en la segunda manga se invertían las posiciones con Campaner-Rotger seguidos de Martínez-Mulet y Frau-Valls, mientras que Nadal Galiana-Natalia Flores se mantenían cuartos.

En las mangas de carrera los locales Frau-Valls no se dejaban sorprender y se anotaban una sorprendente victoria con un segundo de ventaja sobre Campaner-Rotger. A solo medio segundo del equipo del Hyundai se hacían con la tercera posición Martínez-Mulet mientras que Galiana-Flores se confirmaban cuartos. A ocho segundos y con diferencias mínimas las siguientes posiciones eran para Xisco Molina-Diana Bauzá (Renault Clio Sport), Lluc Valls-Sebastià Ferrer (R. GT Turbo), Daniel Villodres-Inés Carrió (Opel Corsa GSI), Alejandro Julià-Kateryna Chantsova (Citroen AX), Jaume Puigros-Juana Ballester (R. GT Turbo) y Tomy Arbona-Martina Adrover (Citroen Saxo).

Pedro MAyol fue el piloto balear mejor clasificado de la Pujada al Puig Major / Antoni Mas Bustos

Regularidad

En Regularidad Sport un total de seis equipos lucharon por la victoria. Los primeros tramos fueron para Biel Company-Juan Verger (VW Golf) hasta que en la tercera ascensión fallaban y fueron superados por Tolo Martorell-Karen Martorell (Renault Clio 16v) que se anotaban la victoria final. La tercera posición iba a manos de los ibicencos David Montero-Sandra Marí (R. GT Turbo).

En Single Sport comenzó dominando Juan Pons (Opel Corsa) pero un error en la tercera ascensión le relegaba a la tercera posición final al ser superado por el local José Pomar (Autobianchi Abarth) que se anotaba la victoria, y Gabriel Bauzá (Peugeot 205) segundo.

Por último en Regularidad Media Baja desde el inicio dominaron Joan B. Vidal-Joan G. Vidal (Seat Ibiza) que se anotaron la victoria final. Más disputada fue la lucha por las siguientes plazas entre Miguel Gual-Francisco Ruíz (Porsche 911) y Angel Ramos-Vicente Tur (Toyota Célica) que tras varios intercambios finalizaban en este orden.