Automovilismo
El vasco Joseba Iraola gana la Pujada al Puig Major
La prueba reina del calendario regional contó con una participación récord de 114 vehículos
Arnau Bisquerra
Joseba Iraola, en la categoría de Velocidad, se adjudicó la victoria en la Pujada al Puig Major, que este fin de semana celebró su edición número 62 y mostró una vez más su consideración de prueba reina del calendario regional. La organización corrió a cargo de la Escudería Serra de Tramuntana, que presentó cifras de récord con 114 inscritos y una afición que de nuevo llenó las cunetas.
José Antonio López-Fombona se impuso en la categoría de Turismos, Alberto Frau-Marta Valls (Mini Rally R56) en Tramo Cronometrado, Tolo Martorell-Karen Martorell (Renault Clio 16v) en Regularidad Sport, José R. Pomar Hernández (Autobianchi A112) en Regularidad Single Sport y Joan B. Vidal Oliver-Joan G. Vidal Valero (Seat Ibiza GLX) en Regularidad. Pedro Mayol (Norma M20F), cuarto en Velocidad, fue el primer piloto balear clasificado.
Velocidad
Desde el inicio el vasco Joseba Iraola (Nova NP1) no dio opción a sus rivales y marcó todos los scratch obteniendo otra contundente victoria. Por detrás varios pilotos pugnaban por los siguientes peldaños del podio como José Alonso Liste (Tattus 3000), Pablo Vázquez (Osella PA21) o José A. López-Fombona (Audi RS5 DTM) primer carrozado. A continuación se situaba la escuadra balear con Pedro Mayol (Norma M20F) que tuvo algunos problemas eléctricos, seguido de las CM de Jeroni Perelló y Carlos Perelló, ambos con Silver Car. Kike Perelló (Porsche 997 GT3) era el mejor carrozado balear mientras que Miguel A. Campins dominaba entre los Car Cross.
Tras las mangas de carrera se confirmaba la victoria de Iraola y la segunda posición de Liste a trece segundos. Sin embargo las siguientes posiciones cambiaban y el tercer cajón del podio iba a manos de López-Fombona, imbatible entre los carrozados. Pedro Mayol atacaba en la primera de carrera y batía por un escaso segundo a Pablo Vázquez. Tras ellos se situaba la saga de los Perelló con Jeroni, Carlos y Kike, sexto, séptimo y octavo respectivamente. Miguel A. Campins, décimo primero, se confirmó como el mejor entre los Car Cross seguido de Agustín Bellafont, mientras que entre los turismos tras Kike Perelló se clasificaban Manfred Scheubeck (VW Sirocco) y Juan Socías (Ford Fiesta ST).
Tramo cronometrado
En esta categoría fueron más de 60 los equipos presentes y se presentó mucho más abierta la lucha por la victoria. Al clásico duelo entre José Campaner (Hyundai i20 R5) y Nadal Galiana (Ford Escort WRC) se unían ahora los locales Alberto Frau-Marta Valls (Mini Rally R56) y José M. Martínez-Macià Mulet (Seat León Proto). Y prueba de ello es que si en la primera de entrenos el scratch era para Frau-Valls seguidos de Campaner-Rotger y Martínez-Mulet en la segunda manga se invertían las posiciones con Campaner-Rotger seguidos de Martínez-Mulet y Frau-Valls, mientras que Nadal Galiana-Natalia Flores se mantenían cuartos.
En las mangas de carrera los locales Frau-Valls no se dejaban sorprender y se anotaban una sorprendente victoria con un segundo de ventaja sobre Campaner-Rotger. A solo medio segundo del equipo del Hyundai se hacían con la tercera posición Martínez-Mulet mientras que Galiana-Flores se confirmaban cuartos. A ocho segundos y con diferencias mínimas las siguientes posiciones eran para Xisco Molina-Diana Bauzá (Renault Clio Sport), Lluc Valls-Sebastià Ferrer (R. GT Turbo), Daniel Villodres-Inés Carrió (Opel Corsa GSI), Alejandro Julià-Kateryna Chantsova (Citroen AX), Jaume Puigros-Juana Ballester (R. GT Turbo) y Tomy Arbona-Martina Adrover (Citroen Saxo).
Regularidad
En Regularidad Sport un total de seis equipos lucharon por la victoria. Los primeros tramos fueron para Biel Company-Juan Verger (VW Golf) hasta que en la tercera ascensión fallaban y fueron superados por Tolo Martorell-Karen Martorell (Renault Clio 16v) que se anotaban la victoria final. La tercera posición iba a manos de los ibicencos David Montero-Sandra Marí (R. GT Turbo).
En Single Sport comenzó dominando Juan Pons (Opel Corsa) pero un error en la tercera ascensión le relegaba a la tercera posición final al ser superado por el local José Pomar (Autobianchi Abarth) que se anotaba la victoria, y Gabriel Bauzá (Peugeot 205) segundo.
Por último en Regularidad Media Baja desde el inicio dominaron Joan B. Vidal-Joan G. Vidal (Seat Ibiza) que se anotaron la victoria final. Más disputada fue la lucha por las siguientes plazas entre Miguel Gual-Francisco Ruíz (Porsche 911) y Angel Ramos-Vicente Tur (Toyota Célica) que tras varios intercambios finalizaban en este orden.
Clasificaciones
Velocidad
1. Joseba Iraola Lanzagorta (Nova NP01) 02:39.868
2. José Alonso Liste (Tatuus F3000) 02:52.826+12.958
3. José Antonio López-Fombona (Audi RS5 DTM)02:58.513+18.645
4. Pedro Mayol Planchadell (Norma M20F) 02:59.008+19.140
5. Pablo Vázquez Garrido (Osella PA21 JRB) 03:00.007+20.139
6. Jeroni Perelló Simó (Silvercar S2) 03:04.634+24.766
7. Carlos Perelló Martín (Silvercar S3) 03:06.606+26.738
8. Kike Perelló Pons (Porsche 997 GT3) 03:09.775+29.907
9. Toni Pons Jiménez (Norma M20F) 03:12.908+33.040
10. Salvador Seguí Martorell(Demoncar Evo)03:13.350+33.482
…hasta 30 clasificados
Tramo cronometrado
1. Alberto Frau-Marta Valls (Mini Rally R56) 03:19.174
2. José Campaner-María A. Rotger (Hyundai I20 R5)03:20.417+01.243
3. José M. Martínez-Macià Mulet (Seat Leon Copa) 03:20.988+01.814
4. Nadal Galiana-Natalia Flores (Ford Escort WRC) 03:21.202+02.028
5. Francisco Molina-Diana Bauza (Renault Clio Sport)03:29.139+09.965
6. Lluc Valls-Sebastià Ferrer (Renault GT Turbo) 03:29.755+10.581
7. Daniel Villodres-Inés Carrió (Opel Corsa GSI) 03:30.279+11.105
8. Alejandro Julià-Kateryna Chantsova (Citroen AX GTI)03:30.457+11.283
9. Jaume Puigrós-Juana Ballester (Renault GT Turbo)03:30.910+11.736
10. Tommy Arbona-Martina Adrover (Citroen Saxo VTS)03:31.297+12.123 …hasta 55 clasificados
Regularidad Sport
1. Tolo Martorell-Karen Martorell (Renault Clio 16v)3.9 ptos.
2. Bernat Company-Juan Verger (VW Golf GTI) 7.1+3.2
3. David Montero-Sandra Mari (Renault GT Turbo) 9.3+5.3
4. Juan Muntaner-Lucas Muntaner (Renault 8) 13.8+9.9
Regularidad Single sport
1. José R. Pomar Hernández(Autobianchi A112) 7.3 ptos.
2. Gabriel Bauzá Picó(Peugeot 205) 7.4+0.1
3. Juan Pons Frau (Opel Corsa 1.3) 8.3+1.0
4. Esteve Sureda Gil (Seat Panda 40) 35.0+27.7
Regularidad
1. Joan B. Vidal Oliver-Joan G. Vidal Valero(Seat Ibiza GLX)1.3 ptos.
2. Miguel Gual Sastre-Francisco Ruíz Donaire (Porsche 911 C.)16.4+15.0
3. Ángel Ramos Ferra-Vicente Tur Bover (Toyota Celica) 24.3+22.9
4. Juan A. Ludeña García-Sergio Ludeña Heras (Peugeot 106)72.6+71.2
- Tres municipios turísticos del Llevant, los más pobres de Mallorca: vivir en primera línea, con sueldos de segunda
- El desembarco de marines del portaviones Gerald R. Ford colapsa el Dique del Oeste de Palma de taxis y buses rumbo a... Festival Park
- Una historia de amor por la isla: Cómo un club alemán dona alimentos cada mes a miles de familias en Mallorca
- La batalla del Muelle de las Golondrinas de Palma
- El mayor portaviones del mundo llega a Palma en medio de la tensión geopolítica: 'Mira eso, y con la que está cayendo
- Malestar por el nombramiento del nuevo equipo directivo de es Pinaret
- El Mallorca Burger Fest 2025 abre sus puertas: estos son los 20 restaurantes participantes, los horarios y los precios
- Hallan una secuencia única de construcciones talayóticas en Ses talaies de Can Jordi en Santanyí