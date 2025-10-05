Tadeo Baruffato y Chloé Serra, campeones de Baleares de triatlón olímpico

Los triatletas mallorquines Tadeo Baruffato (CE Illes) y Chloé Serra (Es Raiguer) fueron los ganadores absolutos, este sábado, del XI Triatló Illa de Formentera y al mismo tiempo se proclamaron campeones de Baleares de Triatlón Olímpico (1.500 metros natación, 40 km en bicicleta y 10 km finales a pie). La prueba de natación se disputó en la playa des Pujols, la de bicicleta y a pie en un circuito. Excelente organización y gran número de participantes, que sumaron 121 en la distancia olímpica y 177 en la sprint.

La victoria de Baruffato no tuvo réplica de sus oponentes, ya que dominó los tres segmentos con autoridad firmando un tiempo total de 2h.0:22. Segundo a 48 segundos entró Roberto Almansa (Triacademy) con 2h.01:10, completando el podio Guillem Soler (Iles) con 2h.02:13. Cuarto fue el sub-23 Llorenç Soler (Illes) con 2h.04:51, siendo quinto Alberto Parrila (Presuntos Triatletas) con 2h.05:28.

En mujeres la nueva campeona fue Chloé Serra, de Sa Pobla, con 2h.21:07. Maria Sbert (Triacademy) fue la subcampeona con 2h.23:27 y Victoria Benavides (Can Calco Hotels) se colgó el bronce con 2h.24:41. Ainara Minaya (Presuntos Atletas) entró en cuarto lugar con 2h.31:19, finalizando quinta Rosa Salas (Illes).

Distancia Sprint

En la modalidad de sprint el podio masculino estuvo conformado por José Esteve (Illes) con 1h.03:04, segundo fue el sub-20 Izán Ribas con 1h.05:51 y tercero acabó Julén Ulcin Zarauzko (Triatloi Elkartea) con 1h.05:51.

Las mujeres fueron lideradas por Nora Zabala con un crono 1h.16:21, Lorena Blanco (T. Gandía) entró en segundo lugar con 1h.16:21, completando el podio Mirian Peiró (Gandía) con 1h.16:21.