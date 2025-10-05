La Regata Audax Marina corona a sus campeones

El Trofeo Audax Marina ha finalizado con la entrega de premios que ha tenido lugar esta tarde en el Real Club Náutico de Palma. Unos 300 deportistas de nueve categorías han participado en esta regata, una de las concurridas del calendario de vela ligera del club de la capital balear. La carrera ha contado, un año más con el apoyo de Audax Marina, astillero con una larga trayectoria en el puerto de Palma y una de las empresas que más tiempo lleva apoyando la vela ligera en las islas.

La competición se ha quedado en dos jornadas de regatas, pues la meteorología ha impedido hoy celebrar las pruebas programadas y la clasificación se ha mantenido tal y como quedó el sábado. El evento era Trofeo Illes Balears para las clases ILCA 4 y 420, que han podido completar un total de seis mangas cada una, mientras que el resto de categorías han consumado tres regatas.

En ILCA 4 el ganador ha sido Toni Truyols (Club Nàutic Sa Ràpita) en categoría masculina, mientras que en la femenina se ha impuesto en Francisca Puig (RCN Palma). Por lo que respecta al 420, Asier Jáudenes (CN s'Arenal) y Diego Coronado (CMSAP) se han llevado el título masculino y Neus Fernández y Martina Gomila (CN s'Arenal) han sido las mejores féminas.

La categoría Optimist con más de 120 deportistas inscritos ha sido la más numerosa de este Trofeo Audax Marina. Dani Capa (CN s'Estanyol) que ha ganado en las tres pruebas realizadas ha levantado el trofeo en esta categoría, seguido de Jan Palou (RCN Palma), que además ha sido el mejor regatista Sub 13. Por lo que respecta al Optimist D, donde compiten los regatistas que se inician en este deporte, el triunfo ha sido para Lukas Konitzer (CN s'Arenal).

El sueco Thomas Franzen ha sido el claro dominador en Ok Dinghy al imponerse en las tres mangas completadas y en la clase Snipe, Gabriel Manresa y Helena Bezzina (CM Molinar de Levante) también han sumado tres victorias en las tres mangas completadas y han logrado el primer puesto.

Por último, Juan Bennassar (RCN Palma) y Gabriela Morell (RCN Palma) se han impuesto en la clase ILCA 6 en categoría masculina y femenina, respectivamente.