Récord balear en martillo y oro de Sergi Albertí en el Nacional sub-16
Discreto papel de la selección balear de atletismo en el Campeonato de España por autonomías sub-16 disputado en La Nucía (Alicante).Destacó el oro con récord autonómico de Sergi Albertí (Pegasus) en lanzamiento de martillo en lo que fue la mejor actuación individual. A nivel clasificatorio, Balears quedó en el puesto decimotercero en hombres y decimocuarto en mujeres.
Sergi Albertí, empieza a tenerse en cuenta a nivel nacional de su categoría. En el pasado mitin IIles Balears del mes de julio lanzó 54’64 metros y el pasado sábado dio el tirón definitivo al mandar el artilugio de 4 kilos a 57’10 metros, que es la segunda mejor marca del año a nivel nacional de su edad y además permitió al mallorquín hacerse con la medalla de oro.
Otros resultados
La segunda mejor actuación en este Nacional estuvo a cargo de Blanca Alzamora, cuarta en 600 metros lisos con 1:37.70.
Otros resultado destacado fue la quinta posición de Miquel Roig en salto de pértiga con 3’82 metros, que es mejor marca personal.
Sexto finalizó Víctor Piña en lanzamiento de disco con 4’71 metros. Sexta fue Brenda Santos en 100 metros vallas con 15.23, aunque en semifinales firmó 15.01.
Y Cora del Rey se hizo con la octava posición en salto de altura con 1’56 metros.
