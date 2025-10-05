Fútbol | Segunda RFEF
El Porreres reacciona tarde y pierde en Terrassa
El once de Miguel Soler encaja su tercera derrota (2-1) en 5 jornadas de Liga
El equipo mallorquín domina sin éxito la media hora final, con un jugador más y ya un 2-0 en contra
Lluís Gómez
Quinta jornada en el Grupo 3 de Segunda RFEF y tercera derrota de un Porreres que ha despertado tarde en Terrassa (2-1). Los mallorquines han sido competitivos, pero han carecido de ambición hasta la expulsión de Beamonte, cuando ya perdían por 2-0 y quedaba solo media hora de partido. A partir de ahí, el portero local Marcos Pérez ha sido en el héroe del partido.
No ha tenido demasiadas opciones de crear peligro el Porreres en el primer tiempo, de mayor dominio de un Terrassa que se ha adelantado en el marcador y que se ha marchado al descanso con una ventaja mínima (1-0, m.19, Sleegers) pese a merecer algo más.
Tras el intermedio, Sleegers ha firmado su doblete tras un centro desde la izquierda de Joel, que ha pillado despistado al Porreres los tres minutos de la reanudación (2-0, m.48). El duelo parecía sentenciado.
Expulsión local y reacción visitante
La expulsión de Beamonte (m.57) ha cambiado por completo el encuentro, con poco más de media hora por delante. El Porreres ha dado un paso al frente y ha buscado la portería del Terrassa, que ha sufrido para mantener su portería intacta.
Los cambios ofensivos de Miguel Soler han permitido al Porreres poner cerco al área local. Un tiro de Sastre despejado por Marcos Pérez ha sido el preludio del 2-1, que ha marcado de cabeza Santos en el segundo palo a centro de Guize (2-1, m.65).
A partir de ahí se ha intensificado el dominio del equipo mallorquín, que ha visto la posibilidad real de al menos puntuar tras una discreta primera parte. Ha tenido varias ocasiones el Porreres, pero Marcos Pérez ha sido decisivo para los locales.
(Habrá ampliación)
