Fútbol | Segunda RFEF

Jaume Tovar guía al Atlético Baleares hacia la victoria

Un gol de penalti del delantero palmesano le da el triunfo a los blanquiazules en el derbi ante la SD Ibiza (1-0)

Jaume Tovar celebra su gol ante la SB Ibiza.

Jaume Tovar celebra su gol ante la SB Ibiza. / ATB

Sergi Fullana

Palma

Jaume Tovar sigue guiando al Atlético Baleares. Un gol del delantero de penalti, provocado por él mismo, le ha dado la victoria a los blanquiazules contra la SD Ibiza en el derbi disputado en el Estadio Balear (1-0).

Los de Luis Blanco no han comenzado con buen pie el partido y el equipo ibicenco ha sido superior durante los primeros minutos, aunque sin crear ocasiones claras. El conjunto mallorquín ha ido creciendo a medida que iba transcurriendo el partido y se ha ido al descanso con mejores sensaciones.

En el segundo tiempo, Jaume Tovar ha comenzado a hacer de las suyas y a punto ha estado de entregarle a Moha Keita el 1-0 con un pase de la muerte, pero la defensa de la SD Ibiza lo ha evitado.

El delantero balearico ha continuado creando peligro y ha forzado un penalti que él mismo ha transformado engañando al portero para poner el 1-0 en el marcador. Ya son seis tantos en cinco jornadas para Tovar, que se encuentra en un gran estado de forma.

En los minutos posteriores al gol, el Atlético Baleares ha podido sentenciar el choque con una falta botada por Jofre Cherta que Edu Frías ha sacado de la escuadra. El guardameta ha tenido varias intervenciones de mérito para evitar el 2-0, pero el conjunto ibicenco no ha tenido opción de empatar el partido y los blanquiazules se han terminado llevando el triunfo. Con cuatro victorias y una derrota, los de Luis Blanco se sitúan segundos en la tabla, tan solo por detrás del Barcelona B.

Ficha técnica

At. Baleares: Pablo García, Jaume Pol, Sheriff, Iván López, Bonet, Pérez, Bover (Castell, m.78), Jofre (Bejarano, m.87), Víctor Morillo (Juanmi, m.78), Keita (Miguelito, m.58) y Jaume Tovar.

SD Ibiza: Edu Frías, López, Bourdal, Cruz, Alex Sánchez (José M. Martínez, m.71), Marcos G. (Carretero, m.71), Gilbert (Montalbán, m.58), Teo James, Lorenzo (Villar, m.77), Pepe Bernal y Andrada (Mario, m.58).

Goles: 1-0 (m. 65), Jaume Tovar (p.)

Árbitro: Madrid Martínez

TEMAS

