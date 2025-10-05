Jaume Munar jugará contra Djokovic en los octavos de final del Masters 1000 de Shanghai

No hay ninguna duda de que está siendo la mejor temporada de Jaume Munar. Además de conseguir sus mejores resultados en los Grand Slam y en el ranking ATP, este domingo ha igualado su mejor marca en un Masters 1000 después de superar a Nishioka y se medirá a Novak Djokovic por un puesto en cuartos.

El tenista de Santanyí le ha cogido la medida a Shanghai. Necesitó tres sets para superar la primera ronda contra Fucsovics, demostró un gran nivel ante Cobolli y tuvo que vencer a Nishioka en tres sets. El japonés ha sido muy combativo y llevó el encuentro a la última manga.

El mallorquín, que ocupa el puesto 41 del ranking ATP, tuvo que evitar tres puntos de break en el primer de juego del partido. A partir de allí, se entonó. No pudo romperle el servicio en las dos primeras oportunidades, pero lo logró a la cuarta, que llevaba un segundo regalo: el primer set.

En el segundo parcial, Nishioka salió más enchufado. Le hizo un break, aunque Munar se lo devolvió enseguida. Y lo mismo ocurrió cuando el japonés se puso 5-4 con el servicio a favor para mandar el encuentro al tercer set. El mallorquín consiguió estirar la manga, pero Nishioka le hizo otro break y después finalmente se llevó el set.

En el último set, Munar arrasó. Rompió dos veces el saque del japonés y venció 1-6. Ahora, al de Santanyí le tocará enfrentarse a Djokovic el martes por un puesto en cuartos de final.