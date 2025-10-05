Hamal Villar y Garbiñe Sánchez ganan el Balear de ultradistancia

Hamal Villar (Món Aventura) y Garbiñe Sánchez (Trotadors d’Algaida), se alzaron vencedores de la Amer Mallorca 5000 Skyrunning, prueba que era Campeonato de Baleares de ultra distancia y que se disputó sobre un recorrido de 72 km, con salida de Sóller y llegada en Pollença. La competición era puntuable para la Copa Balear de Muntanya de la Federació Balear de Muntanyisme i Escalada. En la 1000 Amer Mallorca, con salida de Escorca y llegada en Pollença sobre una distancia de 24 km, las victorias fueron para Carlos Chamorro e Irene Guarc. Completaron el recorrido 140 corredores en la salida de Soller y 106 en la de Escorca.

Con paso por los emblemáticos Puig de l’Ofre, Masanella, Lluc y es Tomir, entre otros, la prueba reina (72 km) -con salida de Soller el sábado a las seis de la mañana-, se desarrolló en un día excelente para los deportistas que corrieron por la Serra de Tramuntana. Victoria con gran autoridad de Hamal Villar con el tiempo de 10h.12:57. En segundo lugar, a casi once minutos, entró Félix Forcades (10h.23:09), colgándose el bronce Raúl Romero (Fit4life) con 10h.46:39. La cuarta plaza fue para Andreu Rubio (CE S’Esperdenya) con 10h.51:06, acabando quinto Pau Bestard (Ermassets).

Garbiñe Sánchez fue la ganadora y se proclamó nueva campeona de Balears de ultra distancia con 14h.04:42. Rosa Coll (Tirany) finalizó segunda y subcampeona con 12h.55:12, finalizando tercera y medalla de bronce María del Carmen Biosca, F40 del Todo Vertical, con 13h.01:48. Cuarta finalizó Coloma Sureda (Sa Milana-Alaró) con 13h.09:14, completando el quinteto de primeras Elena Vera (Sa Milana Alaró) con 13h.57:34.

Podio femenino de la Amer Mallorca 5000 Skyrunning / P. Bover

Distancia corta

Con salida de Lluc, el ganador de la distancia de 24 km Sky Runing 1000 fue Carlos Chamorro (Teamergi) con 2h.43:20; segundo entró Rafel Alzamora (Xendenguets) con 2h.47:51 y completó el cajón Antoni Bisanyes (M. Pollença) con 2h.48:03.

En féminas se apuntó la victoria Irene Guarc (Matarraña Team Teruel) con 3h.26:26, Rebeca Lewis (Vegan Runners UK) finalizó segunda con 3h.32:09, completando el cajón Cristina Prieto con 3h.33:14.