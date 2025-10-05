Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Fútbol | Segunda RFEF

Un gol de Nofre mantiene al Poblense en la zona alta

El equipo de Óscar Troya derrota (1-0) al Sant Andreu en un partido igualado

Los futbolistas del Poblense celebran en el vestuario su tercer triunfo ante el Sant Andreu

Los futbolistas del Poblense celebran en el vestuario su tercer triunfo ante el Sant Andreu / @udpoblense

J.P.

Sa Pobla

En zona de play-off, tras sumar 3 victorias y 1 empate en cinco jornadas. La felicidad invade al Poblense, que este mes celebra su 90 aniversario, en este inicio de temporada en la Segunda RFEF. Un gol de Nofre, en el minuto 72, le ha dado el triunfo ante el Sant Andreu (1-0) a los de Óscar Troya.

Encuentro igualado, con los visitantes teniendo más ocasiones pese a que han sido los mallorquines los que han tenido la primera oportunidad en un chut de Aitor Pons rozando el larguero (m.20). Ha tenido más ocasiones el Sant Andreu hasta el descanso, aunque Sabater no ha tenido gran trabajo.

La segunda parte ha sido un calco a la primera, con el Poblense avisando primero pero defendiendo mejor y concediendo menos al rival. El gol de Nofre, en un buen remate de zurda, ha roto la igualdad y ha permitido a los azulgrana afrontar con tranquilidad el tramo final del encuentro.

(Habrá ampliación)

