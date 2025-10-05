Estreno con derrotas del Palma Rugby Unión y El Toro

El Palma Rugby Unión y El Toro no tuvieron margen para la sorpresa. Los dos equipos mallorquines cayeron este sábado en su estreno en competición en el grupo B de la División de Honor B, que este fin de semana vivió su jornada inaugural.

Palma Rugby Unión–CAU Valencia, 13–36

En el caso del Palma Rugby Unión, su estreno ante el potente CAU de Valencia acabó con derrota (13-36) en un partido en el que los verdiblancos mostraron por momentos una buena imagen frente a un quince visitante conjuntado, experimentado y que lleva muchos años jugando juntos.

Los de Germán Bustos fueron capaces de plantar cara a los valencianos, colocándose por dos veces por delante en el marcador merced a un ensayo de David Pozo (min. 5) y los puntos con el pie de Pedro Raya. Pero los visitantes le dieron la vuelta al calcetín en el tramo final de la primera parte. Del 13 a 10 (min. 24) se pasó a un claro 13-27, con dos ensayos más con conversión de los valencianos en su zurrón. Y así se llegó al intermedio.

En la segunda parte, hasta el minuto 20, máximo equilibrio sobre la cancha del Germans Escalas, hasta que de nuevo la línea de tres cuartos visitante causó estragos sobre la ya cansada defensa mallorquina, colocando el definitivo 13-36 en el electrónico.

VPC Andorra–El Toro RC, 41–14

El Toro RC, por su parte, poco pudo hacer para detener al VPC Andorra, cayendo por un contundente 41 a 14. Desde el minuto 3, con un ensayo de Marcos Soraire, hasta el final siempre fueron por delante en el marcador. Solo los puntos de patada de Jalo Piña –tres golpes de castigo transformados– mitigaron en parte el aluvión local (19 a 9 en el tiempo de descanso).

Tras el parón preceptivo, cayeron cuatro ensayos más del lado del quince de Dani Raya para ampliar su ventaja. Y solo ya en el último estertor del encuentro llegó el ensayo mallorquín, por parte de uno de los refuerzos del El Toro para esta temporada, el medio melé Gómez Artal (exjugador del Firenze de la Serie A italiana).