La defensa da el primer triunfo de la temporada al Fibwi Palma

El Fibwi Palma se llevó este domingo el primer derbi balear de la temporada ante el Hestia Menorca (70-71) gracias a una defensa sobresaliente y a una pérdida decisiva de balón de Jalen Cone a falta de ocho segundos, que permitió al equipo de Pablo Cano lograr su primera victoria del curso.

Como suele ocurrir en los derbis, la intensidad y la tensión dominaron el encuentro, que careció de vistosidad ofensiva. La defensa mallorquina fue determinante, ya que logró frenar por completo el ataque menorquín durante la primera mitad.

La actividad defensiva del Fibwi Palma provocó once pérdidas de balón del Hestia Menorca en los primeros veinte minutos, seis de ellas cometidas por un Jalen Cone visiblemente frustrado en la dirección del juego.

Ventaja mallorquina al descanso

Al descanso, los de Javi Zamora registraban un pobre acierto exterior (1/17 en triples), en contraste con el rendimiento de los mallorquines, que se marcharon con ventaja (26-32) apoyados en un inspirado Brian Vázquez (10 puntos al descanso) y en un sólido Pedro Bombino (11 puntos), cada vez más importante en ataque.

En el tercer cuarto, la reacción menorquina fue contenida por el Fibwi Palma, que firmó un parcial de 0-8 para llegar al último periodo con una renta de ocho puntos (46-54).

En los minutos finales, Jalen Cone lideró el intento de remontada del Menorca con tres triples consecutivos que llegaron a situar a su equipo por delante a falta de dos minutos, aunque el base uruguayo Lucas Capalbo respondió para mantener a los visitantes en la lucha.

El desenlace fue ajustado. Con empate a 66, Bryan Vázquez anotó un tiro libre decisivo y, en la última posesión, Cone perdió el balón, lo que certificó la victoria del Fibwi, la primera de la temporada.

