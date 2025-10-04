Tenis
Yvonne Cavallé y Mireia Sagristà pierden en el Mallorca Women's Championships
Las mallorquinas caen en dos sets en la fase previa del cuadro individual en Santa Ponça
Yvonne Cavallé y Mireia Sagristà pierden en la primera ronda de la fase previa del Vanda Pharmaceuticals Mallorca Women's Championships. Las dos tenistas mallorquinas cayeron en dos sets en la pista central del Mallorca Country Club en Santa Ponça sobre tierra batida.
Yvonne Cavallé jugó en el cuarto turno ante Spiteri. La italiana ganó por 6-0 y 7-5 en una hora y once minutos. En el primer set a la mallorquina le costó entrar en juego, en cambio comenzó la segunda manga mejor y rompió el servicio de Spiteri en el primer juego. La italiana se lo devolvió y puso la directa con 1-4 en el marcador. Cavallé igualó el set, pero no pudo llevarlo al tie-break.
La mallorquina jugará el cuadro principal de dobles la semana que viene, en la modalidad que compite habitualmente porque hacía bastante tiempo que no jugaba en individuales.
Por otra parte, Mireia Sagristà también cayó en dos sets. La mallorquina perdió ante Kostovic por 6-3 y 6-1. Sagristà le complicó a la serbia el primer set, poniéndose 2-3 con break a favor, pero Kostovic reaccinó para acabar la manga con un parcial de 4-0.
En el segundo set, se sucedieron tres roturas de servicio y la serbia fue la primera que retuvo su saque. Se colocó 3-1 y consiguió hacer dos breaks para cerrar el encuentro.
Este domingo acabará la fase previa y también comienza el cuadro principal.
