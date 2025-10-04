Scottie Pippen luce con la camiseta del Platges de Calvià

La leyenda de los Chicago Bulls y seis veces campeón de la NBA, Scottie Pippen, posa con la camiseta del Platges de Calvià. El icono del baloncesto mundial luce los colores del equipo del que Marco Asensio se ha incorporado a su directivo este 30 de septiembre.

El exjugagor estadounidense de 60 años ha escogido el dorsal 33, el mismo que vestía en su etapa de profesional. Pippen está en Mallorca, tal y como ha avanzado la cuenta de X del club calvianer: "Un icono del baloncesto mundial en nuestro paraíso".

Marco Asensio, en la directiva del Platges de Calvià

El futbolista del Fenerbahçe Marco Asensio ha anunciado que se incorpora a la directiva del CF Platges de Calvià, el club donde jugó en categorías inferiores antes de dar el salto al RCD Mallorca.

El mallorquín se une a la entidad de la mano de "un equipo profesional", según indica en la publicación de sus redes sociales, y se muestra "orgulloso" de continuar "una historia en casa".