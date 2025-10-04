Fútbol
Scottie Pippen luce con la camiseta del Platges de Calvià
La leyenda de los Chicago Bulls posa con los colores del equipo del que Marco Asensio forma parte de la directiva
La leyenda de los Chicago Bulls y seis veces campeón de la NBA, Scottie Pippen, posa con la camiseta del Platges de Calvià. El icono del baloncesto mundial luce los colores del equipo del que Marco Asensio se ha incorporado a su directivo este 30 de septiembre.
El exjugagor estadounidense de 60 años ha escogido el dorsal 33, el mismo que vestía en su etapa de profesional. Pippen está en Mallorca, tal y como ha avanzado la cuenta de X del club calvianer: "Un icono del baloncesto mundial en nuestro paraíso".
Marco Asensio, en la directiva del Platges de Calvià
El futbolista del Fenerbahçe Marco Asensio ha anunciado que se incorpora a la directiva del CF Platges de Calvià, el club donde jugó en categorías inferiores antes de dar el salto al RCD Mallorca.
El mallorquín se une a la entidad de la mano de "un equipo profesional", según indica en la publicación de sus redes sociales, y se muestra "orgulloso" de continuar "una historia en casa".
- Adiós a la Tarjeta Ciudadana para viajar en bus, metro y tren en Mallorca: cómo y dónde pedir desde este miércoles la nueva Tarjeta Única de transporte
- Tres municipios turísticos del Llevant, los más pobres de Mallorca: vivir en primera línea, con sueldos de segunda
- El Mallorca Burger Fest 2025 abre sus puertas: estos son los 20 restaurantes participantes, los horarios y los precios
- El desembarco de marines del portaviones Gerald R. Ford colapsa el Dique del Oeste de Palma de taxis y buses rumbo a... Festival Park
- El mayor portaviones del mundo llega a Palma en medio de la tensión geopolítica: 'Mira eso, y con la que está cayendo
- El mayor portaviones del mundo llega a Palma con 4.500 marines a bordo
- La floristería del Vivero que ha encontrado la solución al problema generacional del comercio de Palma
- Municipio rico, municipio pobre: los vecinos de Esporles ganan de media 20.000 euros más al año que los de Son Servera