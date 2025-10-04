El Sant Jordi ya espera a un rival de Primera División

El Sant Jordi está viviendo un sueño: se estrenará en la Copa del Rey. Y lo hará ante un equipo de Primera División. El equipo mallorquín ha ganado en el campo del Lourdes (1-3) y sus jugadores regresan de tierras navarras con la certeza de que este lunes estarán en el sorteo de la primera ronda del torneo del KO.

El Sant Jordi llegó a Tudela con el trabajo medio hecho. El 1-0 logrado en la ida el pasado sábado daba ventaja a los pupilos de Iván Oliver, pero los mallorquines no han querido confiarse y han salido desde el principio a por el partido. El 0-2 en el descanso ha certificado su superioridad.

Sentencia Pedro Rodríguez

En el segundo tiempo el Sant Jordi se ha dedicado a mantener su ventaja, sin excesivos sobresaltos ante un Lourdes que no ha sabido hilvanar jugadas de peligro. Pedro Rodríguez, en el minuto 60, ha marcado el 0-3 y ha sentenciado la clasificación. Alegría ha recortado la desventaja para los locales (1-3, m.69).

El Sant Jordi estará este lunes en Las Rozas, en el sorteo de la primera ronda de la Copa del Rey. Los palmesanos debutarán en el torneo y lo harán ante un equipo de Primera División: Osasuna, Espanyol, Girona o Mallorca. Una eliminatoria que se jugará del 28 al 30 de octubre.

(Habrá ampliación)