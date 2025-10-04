El Sant Jordi, a 90 minutos de jugar ante un Primera

El Sant Jordi está hoy ante su hazaña más importante en su toda su historia: clasificarse para jugar la Copa del Rey y jugar ante un equipo de Primera División, que puede ser el Mallorca, Girona, Espanyol u Osasuna. El equipo de Palma disputa esta tarde, a las 17:30 horas y en el campo Luis Asarta, la vuelta de la eliminatoria previa del torneo ante el Lourdes de Tudela (Navarra).

Los rojillos acuden a esta trascendental cita con una mínima ventaja, el 1-0 logrado en la ida por Marc Olmedo. No obstante, los goles en este torneo no valen doble y si el duelo finalizara con mínima ventaja local se iría a la prórroga. De persistir la igualada, sería el punto fatídico el que se encargaría de decidir el equipo que pasa a la primera ronda de este torneo del KO.

«En ilusión no nos gana nadie, vamos a por todas», señaló ayer por la tarde un ilusionado Jaume Gelabert, presidente del CD Sant Jordi, que acababa de llegar junto con toda la expedición a Zaragoza. Desde allí iban en autocar hasta Tudela.

Los jugadores del Sant Jordi posan en su vestuario tras ganar 1-0 al Lourdes la semana pasada / B. Vich

«Claro que esto es un sueño que se puede hacer realidad este fin de semana. Tenemos mucha ilusión y confiamos en nuestras posibilidades, pero tenemos claro que no será nada fácil ya que vimos que el Lourdes no es un equipo fácil y menos lo será en su campo. Defenderemos el 1-0 y lo pasaremos mal pero confiamos en pasar», manifestó Gelabert.

Viaja toda la plantilla

Para este duelo ha viajado toda la plantilla, incluso dos jugadores del equipo B. El entrenador Iván Oliver no cuenta con ninguna baja significativa y estarán arropados desde la grada por una treintena de aficionados que se han desplazado desde Mallorca.

El sorteo de los emparejamientos de la primera ronda de la Copa del Rey, en la que ya entran en competición los equipos de Primera División, se realizará el próximo lunes, a las 11:30 horas, en los locales de la Real Federación Española de Fútbol en Madrid. «Si pasamos, el Sant Jordi estará en el sorteo ya que acompañaré a esta cita histórica al entrenador», dijo emocionado el presidente del club palmesano.