Fútbol
Pilotades | Álex Calero deja de ser entrenador del Rotlet Molinar de Tercera
Álex Calero deja de ser entrenador del Rotlet Molinar de Tercera División a la cuarta jornada de Liga, en la que el equipo ha perdido un duelo y ha empatado tres. «El club quiere agradecer a Álex y a su cuerpo técnico su máxima entrega, profesionalidad y trabajo durante su etapa en el club, deseándoles toda la suerte en su futuro personal y profesional», así despidió el club al técnico.
Un Rotlet que visita esta tarde al líder Manacor
Quinta jornada en la Tercera División balear: hoy sábado, Manacor-Rotlet Molinar (16:00 horas), Mercadal-Portmany (16:00), Inter Ibiza-Son Cladera (16:30), Platges de Calvià-Mallorca B (18:00) y Constància-Felanitx (18:00); y mañana domingo, Formentera-Alcúdia (18:00), Llosetense-Santanyí (16:30), Binissalem-Penña Deportiva (16:30) y Cardassar-Collerense (17:00):
El Sant Jordi aplaza su partido por la Copa
Cuarta jornada en la División de Honor de Mallorca: hoy sábado, Ferriolense-Alaró (17:00), Santa Catalina Atlético-Pòrtol (17:30), Arenal-Esporles (17:30), Atlético Rafal-Andratx B (18:00) y Alcúdia B-Campos (19:30); y mañana domingo, Sóller-Son Verí (17:00), Sineu-Inter Manacor (18:00) y Platges de Calvià B-Serverense (20:00). El partido Sant Jordi- Recreativo La Victoria se disputará el 19 de noviembre, a las 20:45.
El Murense recibe hoy al Athlètic Montuïri
En Preferente: hoy, Murense-Montuïri (17:00), Calvià-Collerense B (17:00), Pla na Tesa-Santa Maria (17:45), Porto Cristo-s’Horta (18:15) y Can Picafort-Espanya (19:00); y mañana, Consell-Cade (17:00), Xilvar-Petra (18:00) y Algaida-La Unión (18:00). El Son Sardina-Pollença se jugará el 29 de octubre.
El Balears femenino se desplaza hasta Tenerife
Quinta jornada en la Segunda División femenina: mañana, Real Unión Tenerife-Balears (11:00).
El Son Sardina femenino se mide al Algaida
Tercera femenina: hoy, Internacional-Manacor (16:00) y Son Sardina-Algaida (17:30); y mañana, Sant Lluís-Collerense (11:00), Ciutadella-Independiente (11:30) y Constància-Balears B (17:00).
El Constància juvenil acoge en Inca al Huesca
División de Honor juvenil: hoy, Montecarlo-Mallorca (18:00) y Real Zaragoza-San Francisco (18:00); y mañana domingo, Constància-Huesca (11:30).
Entrenos de la sub-16 y sub-14 de Mallorca
Las selecciones de Mallorca de categoría sub-16 y sub-14 masculinas se han ejercitado esta semana pasada en el campo de Sant Ferran y en Manacor de cara a perfilar los jugadores que irán al combinado balear.
