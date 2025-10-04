El Peñíscola denunciará al Palma Futsal por el pabellón de Galatzó

Desde el club queremos mostrar nuestra más absoluta indignación por el procedimiento empleado por la RFEF para autorizar la disputa del partido correspondiente a la quinta jornada de la liga regular. Sin consultar en ningún momento al Club Fútbol Sala Peñíscola, la RFEF y Palma Futsal han pactado un cambio de ubicación a un pabellón que ni siquiera era el alternativo aprobado y que no reunía ninguna de las exigencias mínimas para disputar un partido de Primera División (falta de iluminación en las inmediaciones de las porterías, escasa seguridad, pista claramente deficiente en cuanto a señalizaciones, etc.).

El cambio se ha producido sin contar en ningún momento con la audiencia del club visitante, al que únicamente se ha notificado dicho cambio sin posibilidad alguna de alegación y, por supuesto, sin una comprobación exhaustiva por parte del ente organizador.

La situación se ha agravado cuando un jugador visitante ha sufrido un encontronazo durante el partido y ha perdido el conocimiento. Al acudir a la ambulancia para su traslado a un centro hospitalario, el personal sanitario presente en el pabellón de Calvià se ha negado a efectuar dicho traslado alegando que no era su misión y que no estaban preparados para ello. Ante tal circunstancia, se ha tenido que contactar con otra ambulancia y, tras 45 minutos de espera, se ha podido realizar el traslado a un centro hospitalario privado (por cercanía), en el que se ha atendido a nuestro jugador previo depósito económico abonado por el club.

La falta de previsión permitida por la RFEF, el oscurantismo mostrado en el procedimiento y el que consideramos incumplimiento de la legalidad nos obligan a publicar este comunicado para anunciar la interposición de las acciones legales que en derecho legítimamente nos correspondan.