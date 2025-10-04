Baloncesto | Primera FEB
El Palmer pone a prueba su progresión en una cita de máxima exigencia en Ourense
El conjunto dirigido por Marco Justo busca esta tarde a las 19 horas su primera victoria en Primera FEB contra los gallegos tras perder contra el Palencia en la jornada inaugural
Mara Quetglas
El Palmer Basket Mallorca Palma evalúa su desarrollo como grupo ante el Ourense este sábado a las 19 horas. El cuadro liderado por Marco Justo visita en su primera salida del curso a un rival complicado, pero con el convencimiento de que es capaz de competir contra cualquier rival.
La plantilla isleña batalló hasta las últimas consecuencias ante el Palencia en la jornada inaugural de la Primera FEB. El recién ascendido cayó por 69-78 ante uno de los contendientes a habitar la zona alta de la clasificación.
El Ourense debutó en la categoría de plata del baloncesto español con una derrota en Alicante. Los discípulos de Moncho López dominaron los compases iniciales del partido y obligaron a sus contrincantes a desempeñar un rendimiento sensacional para cambiar el resultado del duelo.
Rafael Lisboa en la creación de juego, Sean McDonnell en el lanzamiento exterior y la habilidad en el rebote del conjunto en su totalidad convierten a la escuadra gallega en un rival muy complejo. En la campaña anterior, el Ourense dominó el campeonato en la estadística de capturas ofensivas con una media de 10,7 por encuentro. En el partido frente al Alicante se apoderaron de 10 rebotes en ataque. En cuanto a los rebotes totales, fueron los terceros más fiables de la Primera FEB la pasada temporada, con 33,9 por envite.
El entrenador del Palmer Basket, Marco Justo, ha analizado la contienda ante los medios de comunicación en las instalaciones de Distribucions Túnel. El técnico ha destacado: “Jugamos contra un equipo que cuenta con un núcleo de jugadores importante; nos van a exigir el máximo”. Justo ha resaltado: “Nosotros vamos con la idea de competir los 40 minutos y estar en el partido durante ese período, como ocurrió en el primer partido contra Palencia”.
- Adiós a la Tarjeta Ciudadana para viajar en bus, metro y tren en Mallorca: cómo y dónde pedir desde este miércoles la nueva Tarjeta Única de transporte
- La marca Maricastaña liquida su tienda en Palma: 'Lo vendemos todo: muebles, cortinas, burras...
- El Mallorca Burger Fest 2025 abre sus puertas: estos son los 20 restaurantes participantes, los horarios y los precios
- Las consecuencias del brote de salmonelosis en un sushi de Palma: hospitalizaciones de varios días, bajas laborales y perjuicios económicos
- Habitaciones de Mallorca se alquilan por más de 1.000 euros al mes
- Investigan la posible muerte violenta de un hombre en su domicilio de Llucmajor
- La floristería del Vivero que ha encontrado la solución al problema generacional del comercio de Palma
- José Ramón Bauzá ya es lobista en Bruselas