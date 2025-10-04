El Palmer pone a prueba su progresión en una cita de máxima exigencia en Ourense

El Palmer Basket Mallorca Palma evalúa su desarrollo como grupo ante el Ourense este sábado a las 19 horas. El cuadro liderado por Marco Justo visita en su primera salida del curso a un rival complicado, pero con el convencimiento de que es capaz de competir contra cualquier rival.

La plantilla isleña batalló hasta las últimas consecuencias ante el Palencia en la jornada inaugural de la Primera FEB. El recién ascendido cayó por 69-78 ante uno de los contendientes a habitar la zona alta de la clasificación.

El Ourense debutó en la categoría de plata del baloncesto español con una derrota en Alicante. Los discípulos de Moncho López dominaron los compases iniciales del partido y obligaron a sus contrincantes a desempeñar un rendimiento sensacional para cambiar el resultado del duelo.

Rafael Lisboa en la creación de juego, Sean McDonnell en el lanzamiento exterior y la habilidad en el rebote del conjunto en su totalidad convierten a la escuadra gallega en un rival muy complejo. En la campaña anterior, el Ourense dominó el campeonato en la estadística de capturas ofensivas con una media de 10,7 por encuentro. En el partido frente al Alicante se apoderaron de 10 rebotes en ataque. En cuanto a los rebotes totales, fueron los terceros más fiables de la Primera FEB la pasada temporada, con 33,9 por envite.

El entrenador del Palmer Basket, Marco Justo, ha analizado la contienda ante los medios de comunicación en las instalaciones de Distribucions Túnel. El técnico ha destacado: “Jugamos contra un equipo que cuenta con un núcleo de jugadores importante; nos van a exigir el máximo”. Justo ha resaltado: “Nosotros vamos con la idea de competir los 40 minutos y estar en el partido durante ese período, como ocurrió en el primer partido contra Palencia”.