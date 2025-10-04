El Palmer Basket cae en Ourense (82-69)

El Palmer Basket no está cuajando el inicio deseado en su debut en la Primera FEB. Los de Marco Justo han perdido esta tarde por 82-69 ante el Ourense y continúan sin conocer la victoria tras las dos primeras jornadas del campeonato.

El duelo comenzó con un elevado nivel de intensidad en ambos bandos. Los dos bloques impusieron un alto ritmo físico y obligaron al oponente a ofrecer un buen nivel.

El cuadro gallego empezó a abrir su ventaja dominando el rebote ofensivo y terminó el primer cuarto con un 17-9 favorable.

En el segundo asalto, los locales continuaron ensanchando la distancia mostrando una gran efectividad de cara al aro. El encuentro se marchó al descanso con un 40-25, una renta sólida para el Ourense.

A partir del tercer cuarto, el Palmer comenzó a aprovechar mejor las situaciones de ataque, con Jesús Carralero sobresaliendo en las anotaciones, pero no pudo minimizar los buenos porcentajes locales, que se marcharon al último parcial con una ventaja de 13 puntos (63-50).

En el último cuarto, los palmesanos lucharon hasta el final, pero no tuvieron opción de remontar. El Ourense salió victorioso del partido por 82-69, en un encuentro en el que los pupilos de Marco Justo terminaron con sensaciones positivas a pesar del resultado.

El próximo compromiso para el Palmer será el viernes 17 de octubre ante el Leyma Coruña, que con dos victorias de dos es el líder de la liga. El siguiente fin de semana será de descanso para el conjunto mallorquín, que no ha empezado con buen pie en su debut en la segunda categoría del baloncesto español.