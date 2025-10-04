El Palma Futsal responde a la denuncia del Peñíscola

Tras el desafortunado golpe sufrido por Diego Quintela durante el partido disputado este viernes en el Poliesportiu Municipal Galatzó, el jugador fue atendido de inmediato por los servicios médicos presentes en el recinto, tal y como exige el reglamento para todos los encuentros oficiales. Quintela estuvo acompañado en todo momento por el doctor del Illes Balears Palma Futsal, siguiendo en todo momento los protocolos médicos establecidos.

Fue el propio médico del Palma Futsal quien, por precaución, recomendó su traslado al hospital para realizar las pruebas pertinentes. Dado que la evolución del jugador era positiva se solicitó una segunda ambulancia, tal como establece el protocolo, ya que no se puede dejar al pabellón sin cobertura médica durante el desarrollo del encuentro, a excepción de que la situación sea grave y se requiera un traslado inmediato. Tanto el jugador como el personal del equipo visitante compartieron esta decisión.

En cuanto a las medidas de seguridad previstas para el encuentro, el dispositivo cumplía con todos los requisitos exigidos para un encuentro con el aforo del Poliesportiu Municipal Galatzó. Los incidentes ocurridos durante el encuentro fueron consecuencia de acciones propias del juego y no derivaron en ningún problema relacionado con la seguridad del recinto. Las dimensiones de la pista eran las reglamentarias y, de hecho, este recinto ya ha albergado anteriormente partidos internacionales de primer nivel, como el disputado entre las selecciones femeninas absolutas de España y Brasil en 2023, retransmitido en directo por Teledeporte.

El partido se disputó en el Poliesportiu Municipal Galatzó debido a las obras de mejora que se están llevando a cabo en el Palau Municipal d’Esports de Son Moix. La segunda instalación de referencia, el Velòdrom Illes Balears, también se encuentra actualmente en obras, por lo que fue necesario recurrir a un pabellón alternativo. El club puso todos los medios a su alcance para que el Poliesportiu Galatzó ofreciera las mejores condiciones posibles, garantizando la seguridad y dotando el recinto de los recursos necesarios para acoger un encuentro de Primera División.

El Illes Balears Palma Futsal no comparte el comunicado emitido por el Servigroup Peñíscola, aunque desea destacar la excelente relación institucional y deportiva que mantiene con el club castellonense.

Desde el club, enviamos todo nuestro apoyo a Quintela y esperamos que se recupere favorablemente.