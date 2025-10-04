Ciclismo
Palma acogerá el próximo Campeonato de España de ciclismo en pista
El Velòdrom Illes Balears decidirá los podios de Ómnium y Madison en enero de 2026
La Real Federación Española de Ciclismo ha designado el Velòdrom Illes Balears, que actualmente está en obras, como sede del próximo Campeonato de España de Pista en las modalidades de Ómnium y Madison, que se celebrará en Palma los días 10 y 11 de enero de 2026.
La organización de este evento deportivo correrá a cargo de la Federació de Ciclisme de les Illes Balears (FCIB), que asume con gran satisfacción la responsabilidad de acoger una cita de máximo nivel nacional en una de las instalaciones de referencia del ciclismo en pista. Para la FCIB, la adjudicación de este campeonato "supone un logro muy importante y un motivo de orgullo, fruto del trabajo constante de la entidad en pro de la promoción y el desarrollo del ciclismo balear".
Baleares, una potencia en pista
Cabe recordar que Baleares es una de las federaciones que más medallas acostumbra a lograr en los distintos Campeonatos de España de pista en todas las divisiones, desde cadete a elite, tanto en categoría masculina como en femenina. De hecho, en el último Nacional disputado en Valencia los representantes de la FCIB consiguieron 16 medallas.
"Este nombramiento refuerza, además, el papel del Velòdrom Illes Balears como epicentro de competiciones de primer orden y como escenario de oportunidades para los ciclistas de todo el país", destaca la FCIB, que ya ha organizado en diferentes ocasiones Campeonatos de España en una instalación que también ha acogido pruebas del circuito mundial de la UCI en los últimos años.
