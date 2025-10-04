Mavi García queda séptima en el Europeo

Mavi García cierra su año con un buen séptimo puesto en el Campeonato de Europa de ruta. La mallorquina llegó en el tercer grupo a la línea de meta a dos minutos y 31segundos de la vencedora, la neerlandesa Demi Vollering.

La ciclista de la selección española se quedó lejos de la pelea por las medallas. Acabó a un minuto y trece segundos de Katarzyna Niewiadoma, que fue plata, y a un minuto y siete segundos de Anna van der Breggen, que se hizo con el bronce. Franziska Koch, Elise Chabbey, Juliette Labous batieron a Mavi García en el esprint final por conseguir las plazas más cercanas al podio.

Con este séptimo puesto, la mallorquina completa un 2025 para el ensueño. Consiguió la semana pasada la medalla de bronce mundial en Ruanda, además de su victoria de etapa en el Tour de Francia en julio.

Vollering dinamitó la prueba en la región francesa de Drome-Ardèche con un ataque a falta de 37 kilómetros. Reaccionaron Katarzyna Niewiadoma, Elisa Longo Borghini y la también neerlandesa Anna van der Breggen. Estas tres pudieron seguirlas unos cuantos metros, pero cedieron poco tiempo después.

Vollering abrió la suficiente distancia, la italiana Longo Borghini reventó y el grupo de Mavi García la pasó. La neerlandesa paró el crono en un tiempo de 2 horas, 57 minutos y 53 segundos los 116'1 kilómetros del recorrido.Tras ella, aparecieron la polaca Niewiadoma y la también neerlandesa Van der Breggen. Luego, llegó el grupo de Mavi García, que finalizó séptima.

Por otra parte, la también mallorquina Yurani Blanco no terminó prueba.