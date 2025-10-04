«Soy de esos mallorquines que venían a dar por saco un mes al año»

Fernando Romay (La Coruña, 1959) se presenta desnudo, y es que está duchándose en el gimnasio «porque hay que cuidarse, no quiero vivir mucho, quiero estar bien mucho tiempo». Ya vestido, el medallista olímpico de 213 centímetros prepara su regreso a la Mallorca, donde veraneó durante cuarenta años, para participar el próximo sábado en el homenaje de Sóller a su compañero Rafael Rullán.

Para que se haga cargo del tipo de entrevista: «¿Cómo era Rafael Rullán?»

A ver, era introvertido hasta que le ganabas la confianza. Cuando salvabas esa barrera, se derretía por ti como la gelatina. Ocurre con las grandes personas.

¿Rullán era el típico mallorquín?

Sí, sí. No solo alardeaba de mallorquín, sino de solleric. Con Rafa y Guillermo Alomar, montamos en 1985 un torneo de todos contra todos en Alcúdia. Era mi primera visita a la isla y no dejé de venir cada año hasta que vendí mi casa en 2013.

¿Cómo era su relación con Mallorca?

Soy el típico mallorquín de verano, de esos que venían a dar por saco un mes al año.

¿Qué se le pegó a usted de la isla?

El grado de compromiso de la gente, el orgullo de ser mallorquines y el carácter tan amante de la familia. «Els nostres», me encanta.

No me diga que ni usted puede pagarse Mallorca.

Jajaja. Primero, no me trates de usted o te cuelgo. Segundo, soy de Coruña y para un mes era un poco excesivo. Los deportistas no podemos jubilarnos a la edad de todo el mundo, hemos de seguir trabajando hasta el infinito y más allá. También es cierto que las casas se han puesto por las nubes en la isla, pero cuesta dejar Mallorca.

¿No le avisaron de que los mitos nunca se retiran?

Ni soy un mito ni te ganas la vida siéndolo. Te llena el ego, pero nunca te lo acabas de creer. Una hija, una esposa y cinco cuñadas se encargan de quitarte la tontería.

¿El Estado considera que les pagó con gloria y honores?

El Estado no considera, obra. En su momento, para ser olímpicos no podíamos jugar como profesionales, así que se inventó el oxímoron del «amateur compensado», donde los pluses no cotizaban . Hoy se dan cuenta de que tenemos razón, y hay que arreglarlo.

¿Cuál sería la pensión digna para un medallista olímpico?

Lo que hayan cotizado, como cualquiera. Sucede que el deporte se acaba demasiado pronto para vivir del deporte. En Estados Unidos, donde ganan lo que ganan y GAAANAN de verdad, está demostrado que los deportistas mejor pagados se quedan sin nada diez años después de retirarse. O el dinero trabaja por ti, o te conviertes en un juguete roto.

Alguien puede pensar que debieron administrar mejor los millones que ganaron.

Sí, ojalá, ya me gustaría administrar los millones que ni he ganado, y de donde el 56 por ciento se iba para Hacienda.

Hoy ves a tíos de 2.10 que parece que miden 1.80.

Fíjate en cómo se mueve, por ejemplo, Santi Aldama con 2.13. Lo comparas con su padre, de la misma estatura, y parece que juegan a otro deporte. La preparación física, los entrenamientos, todo está programado y el resultado no se puede comparar.

Las estrellas negras de la NBA llaman «indignos blancos gordos» a Jokic o Doncic.

Hay jugadores que transforman un deporte. Con Michael Jordan, llega al baloncesto el superhombre, el talento elevado a la máxima potencia. A continuación, otros consiguen ser más fuertes y mejores que el original, con LeBron James como último eslabón. En cambio, hay talentos que no necesitan esa musculatura extraordinaria, porque el baloncesto les corre por las venas como ocurre con Doncic o Jokic. O Stephen Curry, que las mete con los ojos cerrados. Consigue encestar a ciegas y cambiarás el deporte como ellos han hecho.

Vayamos con el Romay ‘entertainer’, ¿se imaginaba el éxito televisivo?

En absoluto, pero me tiro a hacer todo aquello que me aporte y que sea divertido. Te arrepientes de lo que no haces, aunque hagas cosas que después no te gusten. Prefiero decir muchos sí, sí y dejar el mínimo número de si, si.

¿Su amabilidad es un escudo?

No, es el miedo a las collejas de mi padre y de mi madre. Si no soy correcto, amable y educado, me resuenan los dos oídos. En cambio, la socarronería y el humor pueden servir de escudo.

Se quejaban de los autógrafos y llegaron los ‘selfies’.

En mi caso, tengo además una edad que es la misma o inferior a quienes te lo piden. Ante sus dudas tecnológicas, la cosa acaba en «haz tú la foto». Pero, siempre que puedas, no dejes que se vayan de tu lado sin una sonrisa.

Supongo que andamos un poco hartos de los chistes de gigantes.

Tampoco, me cuentan uno y respondo con dos. Recuerdo a aquel tío que me dijo que «Romay, eres más largo que... el columpio de Heidi», que iba de un lado a otro de Suiza.

¿Al abuelo Romay nadie le dice que «tu cara me suena»?

Muy poca gente llega hasta la cara. A mí no se me ve bien, se me ve fácil.