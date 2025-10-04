Impresionante triunfo de Bezzecchi ante un no menos impresionante Aldeguer

En efecto, el trazado de Mandalika (Indonesia) no es de los preferidos ni amados por el campeonísimo Marc Márquez (Ducati), que ayer ya anunció que no ganaría ni hoy ni mañana. Marc, que arrancaba desde la tercera fila, ha estado muy cerca de la cabeza, comandada por guante de hierro por el novato Fermín Aldeguer (Ducati) hasta la última vuelta. Marc, encima, ha tenido que cumplir una penalización por haber empujado en exceso a Alex Rins (Yamaha) al adelantarle. Aún y con todo, el nueve veces campeón del mundo, que pasaba 13º tras cumplir la 'long lap', ha terminado séptimo.

La carrera ha tenido tres protagonistas muy distintos al margen, cómo no, de Marc Márquez y, sobre todo, de un nuevo desastre del tricampeón italiano Francesco 'Pecco' Bagnaia (Ducati), que ha terminado último, sin duda, con algún serio problema mecánico o de neumáticos. Los tres protagonistas del día fueron 'Bezz', que está siendo, con enorme diferencia, el piloto más veloz del fin de semana, que, tras lograr la 'pole' por la mañana, ha salido muy mal ("hay que ver qué ha ocurrido, pues ha sido una salido horrible"), pero su poderio en Mandalika le ha permitido protagonizar una realmente impresionante, remontando posiciones hasta llegar al colin de un extraordinario Aldeguer que, en la última vuelta, no ha tenido más remedio, pese a resistirse como un jabato, de ceder la victoria al italiano.

Marc Márquez, que ya anunció que no ganaría ni hoy ni mañana en Indonesia, ha realizado una buena carrera pues, tras ser penalizado, ha pasado por meta el 13º, pero ha terminado 7º, realizando grandes y vistosos adelantamientos.

Aldeguer, el segundo rey de la jornada, estaba a punto de convertirse, aún está a tiempo, la verdad, de ser el piloto más joven del campeonato en ganar una prueba al 'sprint'. "Duele, claro que duele, perder la carrera en la última vuelta, pero también debemos sentirnos orgullosos, tanto yo como todo el equipo Gresini, de haber estado liderando todas las vueltas...menos la última. Otra vez será pero, repito, él ha sido más veloz en las cinco últimas vuelta y ha sido imposible frenar su empuje, pero estamos muy, muy, felices".

El 'tercer hombre' del día ha sido Raúl Fernández, el piloto del equipo Trackhouse, 'team' satélite de Aprilia, la marca que está brillando extraordinariamente en el caluroso trazado de Mandalika. Raúl, que no se ha movido en las 13 vueltas de que constaba la 'sprint' del podio, estando siempre a muy pocos metros de Aldeguer, ha terminado tercero y ha logrado su primer podio virtual en la 'sprint'. "Solo tengo palabras de agradecimiento a mi equipo, que no ha dejado de confiar en mí desde que llegué a él, así que este podio va para ellos", señaló Raúl.

Fermín Aldeguer, feliz con el equipo Gresini, en Mandalika, Indonesia, tras su segundo puesto en la 'sprint'. / MOTOGPTV

Otro dato muy importante es que Àlex Márquez (Ducati), cuarto en la 'sprint', sigue defendiendo con uñas y dientes sus opciones de, finalmente, convertirse en flamante subcampeón del mundo y escoltar a su hermano Marc en lo más alto del podio del Mundial al termino de la presente temporada. El 'Pistolas', que no tuvo nunca opción de luchar por el podio, se ha distanciado algo más de Bagnaia, a quien tiene ya a 72 puntos, pero tiene que controlar el impulso de fin de año de 'Bezz', que aún está a 92 puntos de Àlex, pero viene empujando muy fuerte.

Ya ni les cuento la situación de 'Pecco', horrible hoy, sin duda, por algún problema mecánico o de neumáticos, que, tras su sorprendente y muy poco explicado doblete en Japón de hace una semana (se dice que ha vuelto a la 'Desmosedici' de 2024), empieza a temer por su tercer puesto en el Mundial de pilotos, ya que 'Bezz' no cesa de recortarle puntos y, ahora, está a tan solo 20 de uno de los líderes del Lenovo Ducati.

Clasificación de la 'sprint': 1. Marco Bezzecchi (Aprilia), 19 minutos 37.047 segundos; 2. Fermín Aldeguer (Ducati), a 0.157 segundos; 3. Raúl Fernández (Aprilia), a 4.062 segundos; 4. Àlex Márquez (Ducati), a 5.832 segundos y 5. Joan Mir (Honda), a 8.759 segundos.

Mundial de pilotos: 1. Marc MÁRQUEZ (España), ya campeón, 544 puntos; 2. Àlex MÁRQUEZ (España), 346; 3. 'Pecco' BAGNAIA (Italia), 274; 4. Marco BEZZECCHI (Italia), 254 y 5. Franco MORBIDELLI (Italia), 198.