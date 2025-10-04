El Azulmarino se estrena ante su gente en Inca

El Azulmarino se prepara para recibir este sábado a las 17 horas a un rival directo por el ascenso, el Celta. El partido se disputará en el Palau Municipal d’Esports d'Inca, donde el equipo ha estado entrenando esta última semana debido a las obras en Son Moix.

El bloque dirigido por Alberto Antuña ha iniciado el curso 25/26 enfrentándose a los dos conjuntos que perdieron la categoría la campaña pasada. En la primera jornada, las mallorquinas dominaron en Pamplona y vencieron con una diferencia de 30 puntos. En esta segunda fecha, buscarán repetir la fórmula y conservar así el primer puesto una semana más.

El equipo gallego, por su parte, también venció la jornada pasada con una amplia diferencia de puntos en su vuelta a la Liga Challenge tras haber disputado las dos últimas temporadas en la élite del baloncesto femenino español.

De cara al partido, el entrenador, Alberto Antuña, y la jugadora Carmen Grande valoraron el partido ante los medios. “Nuestro inicio es duro, hemos ido a un campo difícil como es el del Ardoi y ahora recibimos al otro club descendido. Para nosotros es muy motivante enfrentarnos a uno de los equipos que va a luchar con nosotros por el ascenso”, declaró el técnico murciano.

Carmen Grande afirmó: “Sabemos que será muy complicado, pero esperamos que jugar en casa nos dé ese empujón para poder salir con la victoria”. Además, Grande aseguró que el equipo se siente tranquilo: “empezar con un golpe en la mesa ayuda”.